هبط مؤشر نيكاي الياباني 5 % اليوم الجمعة، ليغلق عند أدنى مستوى منذ سبعة أشهر، في ظل تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن أخفق الاكتتاب العام لشركة أنثروبيك في تحسين الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 5.06 % عند 56436.65 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 13 أبريل.

وتراجع المؤشر 7.7 % منذ بداية الأسبوع.

وانخفض مؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 3.88 % ليصل إلى 3674.22 نقطة.

طرح أنثروبيك

وقال هيرويوكي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في شركة سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول: «كانت هناك توقعات كبيرة بأن دخول شركة أنثروبيك إلى السوق قد يحسن الثقة تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكن هذا الأمل تلاشى مع تخلي سهم الشركة عن مكاسب حققها في وقت سابق».

وبدأت أسهم أنثروبيك، وهي أول شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يتم طرحها للاكتتاب العام في العالم، التداول على ارتفاع 34 % عن سعر الطرح الأولي البالغ 83 دولاراً الذي تم تحديده يوم الأربعاء. لكن السهم تخلى عن جزء كبير من مكاسبه وأغلق عند 97.17 دولاراً، بارتفاع 17 % عن سعر الطرح الأولي.

وفي اليابان، تراجعت ⁠أسهم شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بقطاع الرقائق 10.32 % و7.06 % على الترتيب. كما هوت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع ⁠التكنولوجيا 14.48 %، بينما ⁠هبط سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 11.66 %.

وقال أوينو: «يدرك المستثمرون أن أسعار أسهم شركات الرقائق صارت منخفضة، لكنهم يترددون في شرائها خوفاً من ⁠حدوث انخفاض آخر في السوق».

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 214 سهماً وارتفع 11 سهماً.

وكان من بين الأسهم الرابحة سهم شركة التأمين طوكيو مارين هولدنجز الذي صعد 2.03 %. وارتفعت أسهم شركتي إم.إس اند إيه.دي للتأمين وسومبو هولدنجز 0.4 % و2.01 % على الترتيب.

وارتفعت أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية، إذ صعد سهم كيسي إلكتريك ريلواي 0.26 % وسهم أوداكيو إلكتريك ريلواي 0.08 %.

وصعد سهم شركة تاكيدا فارماسوتيكال 0.33 %.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 93 %، وارتفع 5 %، وظل 1 % من الأسهم دون تغيير.