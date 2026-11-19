تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في ​14 شهراً، اليوم الخميس، تحت ضغط من قوة الدولار وتوقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر بسبب استمرار التضخم.



وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3710.29 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025 عند 3693.13 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ⁠0.8 % إلى 3711.50 دولاراً للأوقية.

وقال كريس جافني، رئيس قسم الأسواق العالمية لدى إيفربنك:

«توقعات أسعار الفائدة وقوة الدولار عاملان يضغطان على أسعار الذهب اليوم. وأظهر محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (الأمريكية) الشهر الماضي أن جميع مسؤولي مجلس الاحتياطي تقريباً توقعوا الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، كما تدعم بيانات التضخم الصادرة منذ ذلك الاجتماع المزيد من زيادات الفائدة هنا في الولايات المتحدة».

وسجل مؤشر الدولار هذا الأسبوع أعلى مستوى منذ الثاني من أبريل 2025، ما يجعل السلع المقومة بالدولار مثل الذهب أكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد 27 و28 أكتوبر، ونشر أمس الأربعاء، أن مسؤولي المركزي الأمريكي رأوا الشهر الماضي مخاطر متزايدة ​قد تستدعي منهم استجابة أقوى على صعيد السياسة ​النقدية للسيطرة على التضخم.

وقال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، إن البنك المركزي ربما يحتاج إلى التحرك بقوة أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، إنه من المرجح أن يدعم ​تشديد السياسة ⁠النقدية في اقتصاد لا ⁠يزال يعاني من ضغوط التضخم.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 91 % لرفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر ، ⁠مع توقعات تقارب 9 % برفع أكبر بواقع 50 نقطة أساس.

وقال جافني إن الأسواق ستحتاج على المدى القريب إلى زيادة الطلب على الذهب من المستهلكين والبنوك المركزية على السواء حتى تتعافى الأسعار من أدنى مستوى لها في عام، مضيفاً أن الانقطاعات الأخيرة في خدمات الحواسيب والمخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ربما تدفع ​المستثمرين إلى العودة نحو الأصول الملموسة مثل الذهب.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 45.28 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 % إلى 1380.30 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 3 % إلى 919.14 دولاراً للأوقية.







