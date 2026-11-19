



ارتفعت أسعار النفط قليلاً، ​اليوم الخميس، في وقت ركز فيه المستثمرون على تقارير جديدة حول اضطرابات في حركة ​الناقلات في مضيق هرمز، ما ساعد السوق على التعافي من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة مدفوعة بارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة وتوقعات بفائض في المعروض.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً، أو 0.69 %، إلى 92.58 دولاراً للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠تسليم ديسمبر 1.10 دولار، بما يعادل 1.32 %، إلى 84.36 دولاراً للبرميل. وينتهي أجل عقد ديسمبر غداً الجمعة، بينما ارتفع العقد الأكثر تداولاً تسليم يناير 1.12 دولار، أو 1.37 %، إلى 83.42 دولاراً للبرميل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، أن الخسائر التي نتجت عن الصراع في ​الشرق الأوسط ⁠بلغت حتى الآن 2.8 ⁠مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز من منطقة الخليج.

وأشارت الوكالة إلى أن الصراع قد يؤدي إلى خفض الطلب العالمي على النفط ⁠بأكثر من 4 % بحلول عام 2035، وذلك في حال استجابت الحكومات لتسريع وتيرة التحول نحو الكهرباء، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد بدائل للوقود.