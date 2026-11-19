بدأ سهم شركة «أنثروبيك» (Anthropic) تداولاته في بورصة ناسداك تحت الرمز (ANT) عند 111.50 دولاراً، مرتفعاً بنحو 34.3 % مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 83 دولاراً، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية قلّصت مكاسبه خلال الجلسة.

ويمثل هذا الأداء انطلاقة متقلبة لأحد أكبر الاكتتابات العامة في تاريخ الأسواق المالية، وسط اهتمام استثنائي من المستثمرين بشركات الذكاء الاصطناعي، وترقب لمسار تقييماتها وقدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.

وكانت «أنثروبيك» قد جمعت نحو 81.3 مليار دولار من طرح 980 مليون سهم، عند تقييم بلغ نحو 1.5 تريليون دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق لطرح شركة «سبيس إكس» في يونيو الماضي.

وكان أحدث مستوى سعري موثق في التقارير وصل إليه السهم بلغ 98.24 دولاراً، وهو أدنى مستوى بلغه خلال الجلسة، وفقاً لبيانات منصة «ماركت ووتش». كما أشارت المنصة إلى تداوله لاحقاً دون مستوى 100 دولار. ولا يتوافر في المصادر التي أمكن التحقق منها سعر لحظي مؤكد عند لحظة إعداد التقرير.

ورغم التقلبات، حظي السهم بتوصيات إيجابية من مؤسسات مالية في وول ستريت، إذ بدأت «ميليوس ريسيرش» تغطية السهم بتوصية «شراء»، وحددت سعراً مستهدفاً عند 155 دولاراً خلال 24 شهراً، وهو الأعلى بين المستهدفات المعلنة حتى الآن.

وقال بن رايتس، المحلل لدى المؤسسة، إن «أنثروبيك» قد تكون من بين الشركات القليلة في قطاع الذكاء الاصطناعي القادرة على الحفاظ على أداء أسهمها في الأجل القريب، بينما تواجه استثمارات أخرى في القطاع تساؤلات بشأن التقييمات والإنفاق.

كما حددت «نيدهام» سعراً مستهدفاً عند 150 دولاراً، و«وولف ريسيرش» عند 135 دولاراً، فيما وضعت «سيتيزنز» المستهدف عند 125 دولاراً.

أكبر اكتتاب في تاريخ الأسواق

وكانت «أنثروبيك» قد حددت سعر طرح أسهمها في 18 نوفمبر عند 83 دولاراً، متجاوزة النطاق الاسترشادي السابق بين 70 و78 دولاراً، لتجمع نحو 81.3 مليار دولار من بيع 980 مليون سهم، في أكبر اكتتاب عام أولي من حيث قيمة الأسهم المبيعة.

وبلغ تقييم الشركة نحو 1.5 تريليون دولار عند سعر الطرح، فيما دفع الإقبال القوي على السهم قيمتها السوقية الضمنية إلى مستويات أعلى خلال التداولات الأولى، قبل أن تتقلص المكاسب. ويمنح هذا الأداء المستثمرين مؤشراً مهماً على شهية الأسواق تجاه الشركات المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

نمو الإيرادات والتزامات ضخمة

وتستند التقييمات المرتفعة إلى النمو السريع لأعمال الشركة، إذ تجاوز معدل إيراداتها السنوي 65 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، وفقاً لمصادر نقلت عنها «رويترز»، مقارنة بنحو 47 مليار دولار في مايو، ونحو 9 مليارات دولار بنهاية 2025.

كما توقعت الشركة إيرادات تتراوح بين 190 و200 مليار دولار في 2028، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة.

لكن هذا النمو يقابله إنفاق رأسمالي وتشغيلي هائل، إذ تقترب التزامات «أنثروبيك» المرتبطة بالحوسبة من 900 مليار دولار، مع شركاء من بينهم «أمازون» و«غوغل»، ما يضع قدرتها على تحويل التوسع السريع إلى أرباح مستدامة تحت مجهر المستثمرين.

من «كلود» إلى وول ستريت

وتأسست «أنثروبيك» في مايو 2021 على يد داريو أمويدي ودانييلا أمويدي ومجموعة من الباحثين والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، وأطلقت نموذجها «كلود» في مارس 2023، لتدخل منافسة مباشرة مع «أوبن إيه آي» وشركات التكنولوجيا الكبرى.

ويشكل إدراج السهم تحت الرمز (ANT) في ناسداك محطة جديدة في سباق شركات الذكاء الاصطناعي نحو الأسواق المالية، كما يفتح الباب أمام مقارنة أداء الشركة مع منافسيها، وفي مقدمتهم «أوبن إيه آي»، التي تتجه بدورها نحو احتمال الطرح العام.