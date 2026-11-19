أعلنت شركة «تويوتا موتور» استدعاء 314 ألفاً و29 سيارة في الولايات المتحدة، بسبب خلل محتمل في منافخ الوسائد الهوائية الأمامية للركاب، من إنتاج شركة «تاكاتا»، قد يؤدي إلى انفجارها وتطاير شظايا معدنية داخل المقصورة، بما يشكل خطراً على سلامة السائقين والركاب.

وذكرت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن حملة الاستدعاء تشمل سيارات من طرازات الأعوام بين 2002 و2017، من بينها «تويوتا كورولا» و«تندرا» و«سيكويا» و«4 رانر»، إضافة إلى سيارات «لكزس» من طرازات «SC430» و«IS250» و«GX460».

ويعود الخلل إلى احتمال تدهور المادة الكيميائية الدافعة داخل منفاخ الوسادة الهوائية بمرور الوقت، خصوصاً عند التعرض لفترات طويلة للرطوبة المرتفعة ودرجات الحرارة العالية والتغيرات المتكررة في درجات الحرارة.

وقد يؤدي تدهور هذه المادة إلى توليد ضغط مفرط عند انتفاخ الوسادة الهوائية، ما يتسبب في تمزق الهيكل المعدني للمنفاخ وانطلاق شظايا باتجاه ركاب السيارة، بدلاً من أداء الوسادة وظيفتها الأساسية في توفير الحماية عند وقوع الحوادث.

وقالت «تويوتا»، وفقاً لتقرير الاستدعاء، إنها لم تتلقَّ بلاغات عن انفجارات في المنافخ المشمولة بالحملة، لكنها أشارت إلى أن هذه المكونات تقترب من نهاية عمرها التشغيلي الآمن المقدر، ما يستدعي استبدالها بصورة استباقية للحد من المخاطر المحتملة.

وبموجب الحملة، سيتولى وكلاء الشركة استبدال منفاخ الوسادة الهوائية الأمامية للراكب أو مجموعة الوسادة الهوائية بالكامل، بحسب طراز السيارة، دون تحميل المالكين أي تكاليف.

وتعيد هذه الحملة تسليط الضوء على أزمة وسائد «تاكاتا» الهوائية، التي تعد من أكبر أزمات السلامة في تاريخ صناعة السيارات، بعدما تسببت عيوب في منافخها في استدعاءات بملايين المركبات حول العالم، وشملت شركات تصنيع كبرى، وسط مخاوف من تدهور المادة الدافعة مع مرور السنوات والتعرض للظروف المناخية القاسية.

وتكمن خطورة هذه العيوب في أن انفجار المنفاخ قد يحدث عند تشغيل الوسادة الهوائية نفسها، حتى في حال وقوع حادث لا يتسم بالخطورة الشديدة، ما يحول أحد أهم أنظمة السلامة في السيارة إلى مصدر محتمل للإصابة.