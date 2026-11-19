تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية، اليوم الخميس، إلى بورصة ناسداك، مع بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك» (Anthropic)، المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، في واحدة من أكثر اللحظات الاستثنائية في تاريخ أسواق رأس المال، بعدما نجحت الشركة في تنفيذ اكتتاب عام أولي قياسي، جمع نحو 81.34 مليار دولار، لترتفع قيمة الصفقة الإجمالية، مع الطرح الخاص المصاحب، إلى 107.34 مليارات دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة «سبيس إكس».

وحددت «أنثروبيك» سعر الطرح النهائي عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزة النطاق السعري الاسترشادي السابق، البالغ 70 إلى 78 دولاراً، في مؤشر على قوة الطلب الاستثماري، وقدرة الشركة على جذب رؤوس الأموال، رغم التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا، والضغوط التي تواجه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب مستندات الطرح المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، باعت الشركة والمساهمون الحاليون نحو 980 مليون سهم من الفئة «أ»، بقيمة إجمالية بلغت 81.34 مليار دولار، فيما يتضمن الهيكل التمويلي صفقة اكتتاب خاص إضافية بقيمة 26 مليار دولار، ليصل إجمالي الأموال المرتبطة بالصفقتين إلى نحو 107.34 مليارات دولار.

وتفوقت «أنثروبيك» بذلك على اكتتاب «سبيس إكس»، الذي جمع نحو 86 مليار دولار في يونيو الماضي، لتصبح صفقتها الأكبر من نوعها، وفق قيمة الأسهم المطروحة في السوق والتمويل الخاص المصاحب.

وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 1.1 تريليون دولار، على أساس الأسهم القائمة، وترتفع إلى نحو 1.5 تريليون دولار عند احتساب الأسهم والأدوات المالية القابلة للتحول والخيارات والحوافز المرتبطة بالأسهم، وهو تقييم يضعها بين أكبر شركات التكنولوجيا قيمة في العالم، ويعكس حجم الرهانات الاستثمارية على مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تحالف استثماري بـ 26 مليار دولار

ولا تقتصر أهمية الاكتتاب على حجم الأموال التي جمعتها «أنثروبيك» من المستثمرين في السوق العامة، بل تمتد إلى تركيبة المستثمرين المشاركين في الطرح الخاص، الذي تبلغ قيمته 26 مليار دولار، ويضم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات عالمياً.

وتشمل قائمة المستثمرين «إنفيديا» و«جوجل» التابعة لمجموعة «ألفابت» و«مايكروسوفت»، إلى جانب «إيه إم دي» و«برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي» و«تي إس إم سي بارتنرز».

وتكتسب هذه المشاركة أهمية استراتيجية، بالنظر إلى أن هذه الشركات تمثل أطرافاً رئيسة في منظومة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، سواء في مجال تصنيع المعالجات والرقائق، أو توفير الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، أو تطوير وتشغيل النماذج المتقدمة.

كما تكشف الصفقة عن طبيعة العلاقات المتشابكة داخل صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث تتداخل الاستثمارات المالية مع الشراكات التجارية واتفاقيات توفير القدرة الحاسوبية، بما يجعل نجاح الشركات المطورة للنماذج مرتبطاً إلى حد كبير بقدرة شركائها على مواصلة ضخ الاستثمارات، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

وبحسب نشرة الاكتتاب، يتضمن الطرح الخاص إصدار أسهم من الفئة «إن» بسعر 83 دولاراً للسهم، ومن المقرر إتمامه عقب استكمال الاكتتاب العام، واستيفاء الشروط ذات الصلة.

إيرادات تتسارع.. وتكاليف قياسية

ويستند التقييم الضخم لـ «أنثروبيك» إلى النمو المتسارع في أعمالها، خصوصاً مع زيادة اعتماد المؤسسات والشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني وأتمتة العمليات.

ووفقاً للإفصاحات الواردة في نشرة الاكتتاب، بلغ معدل الإيرادات السنوي للشركة نحو 81 مليار دولار حتى 31 أكتوبر 2026، بزيادة تقارب 10 مليارات دولار، مقارنة بنهاية سبتمبر، في انعكاس مباشر للتوسع السريع في استخدام منتجاتها، وفي مقدمها مساعد الذكاء الاصطناعي «كلود» وأداة البرمجة «كلود كود» (Claude Code).

وتكشف قاعدة العملاء بدورها عن اتساع الحضور التجاري للشركة؛ إذ بلغ عدد العملاء الذين يحققون إيرادات سنوية لا تقل عن 100 ألف دولار، نحو 11,900 عميل حتى 30 سبتمبر 2026، مقارنة بأكثر من 1,500 عميل في نهاية عام 2025، ما يشير إلى انتقال أعمال الشركة من مرحلة الانتشار بين المستخدمين والمطورين، إلى توسيع حضورها داخل المؤسسات الكبرى.

لكن النمو السريع يأتي مصحوباً بتكاليف تشغيلية واستثمارية ضخمة، تضع نموذج أعمال الشركة أمام اختبار حقيقي. فقد أنفقت «أنثروبيك» قرابة 9 مليارات دولار على القدرة الحاسوبية والبنية التحتية خلال النصف الأول من 2026، أي ما يقارب أربعة أمثال إنفاقها خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

كما تحملت نحو 5 مليارات دولار إضافية من تكاليف الحوسبة خلال الربع الثالث، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات إلى 16.96 مليار دولار، بنمو 47 % مقارنة بالربع الثاني.

ورغم قوة نمو الإيرادات، سجلت الشركة خسارة تشغيلية بلغت 567 مليون دولار في الربع الثالث، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 974 مليون دولار في الربع السابق. كما بلغت الخسارة الصافية 23.3 مليار دولار، مقارنة بخسارة بلغت 66.3 مليار دولار في الربع الثاني، مع تأثر النتائج ببنود غير تشغيلية مرتبطة بأدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم.

وتبرز هذه الأرقام مفارقة أساسية في صناعة الذكاء الاصطناعي: القدرة على تحقيق نمو استثنائي في الإيرادات، لا تعني بالضرورة الوصول سريعاً إلى الربحية، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة تدريب النماذج وتشغيلها، وتوفير الرقائق ومراكز البيانات اللازمة لتلبية الطلب.

900 مليار دولار التزامات حاسوبية

ومن أبرز الجوانب التي تستحق متابعة المستثمرين، حجم الالتزامات المستقبلية التي تعهدت بها «أنثروبيك» لتأمين احتياجاتها من الحوسبة والبنية التحتية، إذ تشير إفصاحاتها إلى ارتباطها بالتزامات إنفاق تقترب من 900 مليار دولار مع شركاء البنية التحتية، ومن بينهم «أمازون» و«جوجل».

ويعكس هذا الرقم حجم التحول الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد المنافسة مقتصرة على تطوير النماذج الأكثر تقدماً، وإنما أصبحت تتطلب استثمارات هائلة في مراكز البيانات والرقائق المتخصصة والطاقة وشبكات الاتصال، إلى جانب القدرة على تأمين موارد الحوسبة لفترات طويلة.

غير أن هذه الالتزامات تمثل في الوقت نفسه أحد أبرز مصادر المخاطر التي تواجه الشركة. فقد حذرت «أنثروبيك» في نشرة الاكتتاب من أن بعض شركائها ومزودي خدمات الحوسبة، يعتمدون على التمويل الخارجي والتسهيلات الائتمانية لشراء الرقائق وتطوير البنية التحتية.

وبالتالي، فإن أي صعوبات في الحصول على التمويل أو ارتفاع تكلفته، قد تؤدي إلى تأخير توفير القدرات الحاسوبية المتعاقد عليها، أو إعادة تسعيرها أو تقليصها، وهو ما قد ينعكس على قدرة الشركة على تلبية الطلب، ومواصلة نموها بالوتيرة الحالية.

وتتضاعف أهمية هذا العامل مع احتدام المنافسة بين الشركات المطورة للنماذج، وفي مقدمها «أوبن إيه آي» و«جوجل» و«ميتا»، فضلاً عن تنامي استخدام النماذج مفتوحة الأوزان، التي تتيح للشركات تطوير حلولها الخاصة بتكاليف قد تكون أقل.

كما أن اعتماد الشركات الكبرى على نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية ليس مضموناً بصورة دائمة، إذ تتجه بعض المؤسسات إلى تطوير قدراتها الداخلية، وتقليل اعتمادها على مزودي الخدمات الخارجيين، بما يفرض تحديات إضافية على استدامة الإيرادات.

اختبار حقيقي لشهية المستثمرين

ويأتي إدراج «أنثروبيك» في توقيت بالغ الحساسية لقطاع التكنولوجيا، بعدما شهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها موجات من التقلبات وجني الأرباح، وسط تزايد التساؤلات بشأن التقييمات المرتفعة، وحجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتحقيق عوائد مستدامة.

ووفقاً لتغطية «رويترز»، تراجعت أسهم عدد من شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسب وصلت إلى 70 % من مستوياتها المرتفعة، فيما تعرضت أسهم شركات الرقائق ومكونات البنية التحتية لضغوط ملحوظة.

وفي هذا السياق، ينظر المستثمرون إلى اكتتاب «أنثروبيك»، باعتباره اختباراً مهماً لقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على جذب رؤوس الأموال في الأسواق العامة، حتى في ظل المخاوف المتعلقة بتكاليف التشغيل والإنفاق الاستثماري والمنافسة.

وأشارت بيانات التداول غير الرسمي قبل الإدراج إلى ارتفاع أسهم الشركة بنحو 20 % في تعاملات السوق الثانوية خارج البورصة، وفق إفادات شركتي الوساطة «آي جي ماركتس»، و«سي إم سي ماركتس»، وهو ما يعكس قوة الطلب الأولي، لكنه لا يمثل سعراً رسمياً أو ضماناً لاتجاه السهم عند بدء التداول.

وكانت التوقعات الأولية قد أشارت إلى إمكانية افتتاح السهم بمكاسب أكبر، إلا أن نسبة الارتفاع الفعلية لا يمكن تأكيدها قبل تنفيذ الصفقات في جلسة ناسداك.

وتمنح هذه المؤشرات المستثمرين إشارات إيجابية بشأن الإقبال على أسهم الشركة، لكنها لا تلغي احتمالات التقلبات، خصوصاً أن انتقال شركة بهذا الحجم من سوق الاستثمار الخاص إلى التداول العام، يفتح الباب أمام إعادة تقييم مستمرة لأدائها ونتائجها المالية.

سباق الاكتتابات العملاقة

ويكتسب الرقم القياسي الذي حققته «أنثروبيك» أهمية إضافية عند مقارنته باكتتاب «سبيس إكس» في يونيو 2026، والذي جمع نحو 86 مليار دولار، ليصبح آنذاك الأكبر في تاريخ الطروحات العامة.

لكن المقارنة بين الصفقتين تستدعي التمييز بين حصيلة الاكتتاب العام والتمويل الخاص المصاحب؛ إذ جمعت «أنثروبيك» 81.34 مليار دولار من الاكتتاب العام، إضافة إلى 26 مليار دولار من الاكتتاب الخاص، ليبلغ إجمالي الصفقة نحو 107.34 مليارات دولار.

كما يتضمن الطرح خياراً يتيح للبنوك المتعهدة شراء ما يصل إلى 147 مليون سهم إضافي من الشركة، وهو ما قد يرفع حجم الاكتتاب العام إذا جرى تفعيل الخيار بالكامل.

وتولى «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» إدارة الاكتتاب، بصفتهما مديرين رئيسين، ضمن تحالف يضم 22 بنكاً ومؤسسة مالية، في مؤشر على حجم الاهتمام المؤسسي بالصفقة.

ومن المتوقع أن يكون نجاح الإدراج عاملاً مشجعاً لشركات التكنولوجيا الناشئة الأخرى التي تدرس دخول الأسواق العامة، وفي مقدمها «أوبن إيه آي»، التي تشير التوقعات إلى إمكانية اتجاهها نحو الطرح العام في 2027.

حوكمة مختلفة ورهان على الذكاء الاصطناعي المسؤول

ولا يقتصر تميز «أنثروبيك» على حجم الاكتتاب والتقييم المالي، بل يمتد إلى هيكلها القانوني والحوكمي؛ إذ تأسست الشركة باعتبارها مؤسسة ذات منفعة عامة (Public Benefit Corporation)، وفق قوانين ولاية ديلاوير الأمريكية.

ويفرض هذا الهيكل على الشركة الموازنة بين المصالح المالية للمساهمين ومصالح الأطراف المتأثرة بأنشطتها، إلى جانب الغاية المعلنة المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، وصيانته بصورة مسؤولة، بما يخدم البشرية على المدى الطويل.

كما أنشأت الشركة صندوقاً خاصاً للمنافع طويلة الأجل (Long-Term Benefit Trust)، بهدف دعم هذا التوجه، والإسهام في ضمان عدم اقتصار القرارات الاستراتيجية على الاعتبارات المالية قصيرة الأجل.

ويمثل هذا الجانب أحد الاختلافات المهمة في نموذج «أنثروبيك»، خصوصاً مع تصاعد النقاش العالمي حول سلامة الذكاء الاصطناعي، والضوابط التنظيمية، والمسؤولية المرتبطة بتطوير النماذج الأكثر تقدماً.

ماذا يعني الإدراج للأسواق العالمية؟

يتجاوز تأثير إدراج «أنثروبيك» حدود الشركة نفسها، ليشكل مؤشراً على المرحلة الجديدة التي تدخلها صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث تنتقل شركات كانت تعتمد بصورة أساسية على التمويل الخاص والاستثمارات الاستراتيجية، إلى مرحلة الاختبار المباشر أمام المستثمرين في الأسواق العامة.

ويمنح الإدراج المستثمرين فرصة الوصول المباشر إلى واحدة من أبرز الشركات المطورة للنماذج المتقدمة، كما يتيح للمؤسسات المالية تقييم أعمالها وإيراداتها وتكاليفها بصورة أكثر انتظاماً وشفافية، من خلال الإفصاحات الدورية.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يشكّل نجاح الطرح دفعة لشركات الرقائق ومراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية، باعتبار أن استمرار توسع «أنثروبيك» يتطلب استثمارات ضخمة في هذه القطاعات، وإن كان اعتماد الشركة عليها يخلق في الوقت نفسه مخاطر تتعلق بالتكاليف والتمويل والقدرة على التنفيذ.

أما بالنسبة للمستثمرين، فإن التحدي الرئيس لن يكون في حجم الطلب على السهم خلال جلسة التداول الأولى فحسب، وإنما في قدرة الشركة على تحويل النمو السريع إلى تدفقات نقدية وأرباح مستدامة، وتبرير تقييم يبلغ 1.5 تريليون دولار على أساس مخفف بالكامل.

وبذلك، لا يمثل اكتتاب «أنثروبيك» مجرد رقم قياسي جديد في تاريخ وول ستريت، بل محطة مفصلية في انتقال اقتصاد الذكاء الاصطناعي من مرحلة الرهانات الاستثمارية الضخمة، إلى مرحلة المحاسبة على النتائج والعوائد. وسيكون أداء السهم في البورصة، ثم نتائج الشركة خلال الفصول المقبلة، من أبرز المؤشرات التي ستحدد ما إذا كانت التقييمات الاستثنائية لقطاع الذكاء الاصطناعي تستند إلى أساس اقتصادي قابل للاستمرار.