سجلت شركة «لينوفو» الصينية قفزة في إيراداتها الفصلية بنسبة 48 %، متجاوزة توقعات المحللين، مدفوعة بالنمو القوي في مبيعات المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما الخوادم والأجهزة، في مؤشر على تنامي مساهمة هذا القطاع في أعمال الشركة.

وارتفعت الإيرادات إلى 30.2 مليار دولار، مقارنة بتقديرات مجموعة بورصات لندن البالغة 27.6 مليار دولار، وفقاً لمتوسط توقعات ستة محللين، فيما زادت الإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 79 % إلى 10.8 مليارات دولار، لتشكل نحو 36 % من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يعكس تسارع تحول الشركة نحو حلول البنية التحتية والحوسبة المدعومة بهذه التقنيات.

وعلى صعيد الأرباح سجلت «لينوفو» خسارة صافية قدرها 640 مليون دولار وفق معايير التقارير المالية المعتمدة في هونغ كونغ، مقارنة بأرباح بلغت 340 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، لكن الشركة أوضحت أنها حققت، وفق مقياس محاسبي معدل يستبعد بعض البنود غير النقدية المرتبطة بضمانات الاكتتاب والسندات القابلة للتحويل، ربحاً صافياً بلغ 1.4 مليار دولار، بنمو نسبته 166 %، وهي بنود ترتبط بأدوات تمويل أصدرتها في إطار شراكتها الاستراتيجية مع شركة «آلات» السعودية للتصنيع والتكنولوجيا.

وفي قطاع الأجهزة، الذي يشمل الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 %، وشكل هذا النشاط نحو 60 % من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع.

وتبرز النتائج اتساع دور الذكاء الاصطناعي في دفع نمو «لينوفو»، مع ارتفاع الطلب على الخوادم والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقاته، إلى جانب استمرار مساهمة أنشطة الحواسيب والهواتف في دعم قاعدة إيرادات المجموعة.