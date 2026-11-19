تعتزم شركة «نيسان موتور» اليابانية بدء بيع بعض طرز السيارات الهجينة فقط في السوق الأمريكية مطلع العام المقبل، في خطوة تعكس نهجاً أكثر تدرجاً في توسيع حضورها بهذا القطاع، مقارنة بمنافستيها «تويوتا» و«هوندا».

وقال كريستيان ميونير، رئيس عمليات «نيسان» في الأمريكتين، إن الشركة قد تكون مستعدة لطرح سيارات هجينة بالكامل بحلول عام 2030، لكنه أكد أن التوسع في هذه التكنولوجيا يجب أن يتم وفق التوقيت والتكلفة المناسبين، دون استعجال.

وكانت «نيسان» قد أطلقت في سبتمبر الماضي أول طراز هجين ضمن تشكيلتها الحالية، من خلال توفير خيار هجين لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «روج»، وتخطط لإنتاج هذا الطراز في الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2028 بمصنعها في ولاية تينيسي، إلى جانب تصنيع الجيل الجديد من «إكستيرا» بخيار هجين في مصنعها بولاية ميسيسيبي خلال العام نفسه.

وتأتي الخطوة في وقت تتأخر فيه «نيسان» عن منافسيها اليابانيين في توسيع تشكيلة السيارات الهجينة، إذ تقدم «تويوتا» طرزاً هجينة فقط، من بينها «راف 4» و«كامري» و«سيينا»، فيما تعتزم «هوندا» تحويل سيارتها «سي آر-في» إلى طراز هجين حصرياً العام المقبل.

ويشهد قطاع السيارات الهجينة نمواً متسارعاً مع ارتفاع أسعار الوقود، ما دفع شركات مثل «جنرال موتورز» إلى توسيع عروضها لمواكبة المنافسة، التي تقودها «تويوتا» و«هيونداي».