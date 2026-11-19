جمعت شركة أنثروبيك 81.31 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي متجاوزة اكتتاب شركة سبيس إكس، ​لتصبح بذلك صاحبة أكبر طرح أولي في تاريخ الأسواق على الإطلاق.

وذكرت أنثروبيك أنه تم تحديد سعر السهم في ‌الطرح العام الأولي عند 83 ​دولارا، وهو أعلى من النطاق السعري المستهدف سابقا، مما يصل بتقييم الشركة إلى نحو 1.5 تريليون دولار.

وكانت رويترز قد نشرت تقريراً سابقاً يفيد بأن حجم الطرح زاد بنحو 19 بالمئة إلى 980 مليون سهم، مقارنة بالخطة الأولية التي كانت تستهدف بيع 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولارا للسهم.

وتظهر الإفصاحات أن أنثروبيك جمعت أيضا 26 مليار دولار من خلال طرح خاص بسعر الطرح العام نفسه.

وحذت أنثروبيك، وهي أول مطور رئيسي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يتجه ⁠لطرح أسهمه للاكتتاب العام، حذو سبيس إكس التي أجرت طرحا مماثلا في يونيو، وسط إقبال كبير من المستثمرين لاغتنام الفرص لدخول هذا القطاع سريع النمو، رغم تزايد الشكوك حول التكاليف الباهظة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتدخل أنثروبيك السوق بعد أشهر قليلة فقط من الاكتتاب العام الأولي القياسي لسبيس إكس، رغم أن الظروف المحيطة بأسهم الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر صعوبة. فقد ‌تعرضت شركات تصنيع الرقائق وشركات الخدمات السحابية، التي تلعب دورا محوريا في هذا المجال، لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب مخاوف تتعلق بالتقييم، وتزايد تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا المصنعة للرقائق، التي تعد ركيزة أساسية لنمو هذا ‌القطاع.

ويأتي التسعير عقب جولة ترويجية جذبت طلبا تجاوز عدة أضعاف عدد الأسهم المعروضة، وفقا لما ‌ذكرته رويترز سابقا، على الرغم من التساؤلات حيال توقعات الشركة وقدرتها على الحفاظ على النمو السريع مع اشتداد المنافسة داخل ‌القطاع.

ومن المتوقع أيضا أن تسعى أوبن إيه.آي، أقرب ‌منافس لأنثروبيك، إلى الإدراج في البورصة في وقت مبكر من العام المقبل.

ويعود نمو شركة أنثروبيك إلى الطلب المتزايد على نماذجها كلود، ولا سيما كلود كود، وهو وكيل برمجي اكتسب ​شعبية واسعة بين مطوري البرمجيات. ووفقا ‌لوثائق الطرح العام الأولي، بلغ معدل ​إيرادات الشركة 81 مليار دولار بحلول 31 أكتوبر ⁠على أساس سنوي.

غير أن الحفاظ على هذا النمو أصبح مكلفا للغاية، فقد أنفقت أنثروبيك قرابة تسعة مليارات دولار على القدرات الحوسبية والبنية التحتية في النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل أربعة أمثال ما أنفقته في الفترة نفسها من العام السابق. كما ​تحملت الشركة تكاليف حوسبة إضافية قدرها ⁠خمسة مليارات دولار في الربع الثالث، ⁠مما ألقى بظلاله على كفاءتها وأدى إلى انخفاض الإيرادات المحققة مقابل كل دولار يُنفق على القدرات الحوسبية.

وفي الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات 47 بالمئة مقارنة بالربع الثاني إلى 16.96 مليار دولار. وسجلت الشركة خسارة تشغيلية قدرها 567 مليون دولار، مقابل دخل تشغيلي بلغ 974 مليون ⁠دولار في الربع السابق. أما صافي الخسارة، فقد تقلص إلى 23.3 مليار دولار من 66.3 مليار دولار في الربع الذي سبقه (علما بأن هذه الأرقام تتضمن بنودا غير تشغيلية تتعلق بسندات قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة).

وتلتزم أنثروبيك بإنفاق ما يقرب من 900 مليار دولار على القدرات الحوسبية بالتعاون مع شركاء في البنية التحتية من بينهم شركتا أمازون وجوجل التابعة لألفابت، في إطار نفقاتها المستمرة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي تزداد قوة وتطورا.

وتواجه أنثروبيك تساؤلات حول كيفية الموازنة بين طموحاتها التجارية وتركيزها ‌على سلامة الذكاء الاصطناعي. فقد سبق أن دعا داريو أمودي الرئيس التنفيذي للشركة إلى إبطاء وتيرة تطوير وإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي التي تزداد قوة، وحذر من أن ​التقدم في هذا المجال ربما يتجاوز قدرة المجتمع على إدارة المخاطر المترتبة عليه.

ولفتت نشرة الطرح العام الأولي لأنثروبيك إلى أن نماذجها يمكن أن تكتسب قدرات بوتيرة أسرع مما تستطيع الشركة تقييمها أو وضع ضمانات كافية للتعامل معها.

وأشارت الشركة إلى أنها تدرس فرض رقابة بشرية أكثر صرامة على بعض قرارات البحث والتطوير، في ظل تولي نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قدرا متزايدا من هذه ​المهام.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة على ‌المؤشر ناسداك اليوم الخميس تحت رمز التداول إيه.إن.تي.