تستعد كوريا الجنوبية لتشديد إجراءات الرقابة على امتحان القبول الجامعي الرئيسي، عبر حزمة تدابير غير تقليدية، تستهدف منع الغش باستخدام الهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية المخفية، وصولاً إلى توظيف سجلات منصات الذكاء الاصطناعي لرصد محاولات الحصول على إجابات غير قانونية، مع تقديم مكافآت لا تقل عن 75 ألف دولار للمبلّغين عن حالات الغش.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ: «إن شركات الذكاء الاصطناعي وافقت على توفير سجلات المستخدمين الذين يصورون أسئلة الامتحان، ويرسلونها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لطلب الإجابات، في خطوة تستهدف الحد من استخدام التقنيات الحديثة للتحايل على الاختبارات».

ووجّه الرئيس المسؤولين إلى إعداد تشريع، يلزم شركات التكنولوجيا بتسليم سجلات الطلبات التي يُشتبه في استخدامها للحصول على إجابات الامتحانات بصورة غير قانونية، متى طلبت الحكومة ذلك، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي».

من جانبه أعلن رئيس الوزراء، هان سيونج سوك، تشديد عمليات التفتيش على الأجهزة الإلكترونية، التي قد تُستخدم في الغش، بما يشمل النظارات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية والكاميرات المصغرة، وستشمل الإجراءات فحص نظارات جميع الطلاب، إلى جانب وضع ملصقات على أزرار الملابس لمنع استخدام كاميرات مخفية لتصوير أسئلة الاختبار.

وتتضمن الخطة دراسة إرسال تنبيهات طارئة بصورة دورية خلال الامتحان، بهدف الكشف عن الهواتف المحمولة، التي قد يخفيها بعض الطلاب داخل قاعات الاختبار، وتعزيز قدرة المراقبين على رصد أي محاولات مخالفة.

وتأتي هذه التدابير قبيل امتحان «سونونج» (CSAT)، المقرر الخميس، والذي يُتوقع أن يتقدم له نحو 550 ألف طالب، ويُعد من أهم الاختبارات التعليمية في كوريا الجنوبية، نظراً إلى دوره المحوري في تحديد فرص الالتحاق بالجامعات ومسارات التعليم العالي.

وتعكس الإجراءات اتساع نطاق التحديات التي تواجه أنظمة الامتحانات مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة القابلة للارتداء، بعدما لم تعد وسائل الغش التقليدية تقتصر على الهواتف أو الأوراق الصغيرة، بل امتدت إلى تقنيات قادرة على التقاط الصور، ونقل الأسئلة، وتلقي الإجابات بصورة غير ظاهرة للمراقبين.