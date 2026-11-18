استعاد سهم شركة «إنفيديا» جزءاً من مكاسبه، مرتفعاً بنحو 4 % في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الأربعاء، مدعوماً بنتائج مالية تجاوزت توقعات المحللين، إلى جانب رفع الشركة تقديراتها للإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وامتد أثر النتائج الإيجابية إلى أسهم شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع سهم «كورويف» بنسبة 6.6 %، و«نيبيوس» بنحو 8.3 %، فيما صعد سهم «آيرين» بنسبة 7.5 %، مستفيدة من التوقعات المرتبطة باستمرار توسع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأعلنت «إنفيديا» تحقيق إيرادات بلغت 115.84 مليار دولار خلال الربع الثالث، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 109.10 مليارات دولار، كما رفعت تقديراتها لنمو الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة إلى 75 %، مقارنة بتوقعات سابقة عند 70 %.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا يزال فيه سهم الشركة تحت تأثير تطورات تتعلق بقيادتها التنفيذية، في أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، ما يجعل نتائج الأعمال ومؤشرات النمو عاملاً محورياً في استعادة ثقة المستثمرين، وتحديد اتجاه السهم خلال الفترة المقبلة.