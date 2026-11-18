تسعى مجموعة «ريلاينس إندستريز» الهندية، بقيادة الملياردير موكيش أمباني، إلى بناء قدرات محلية لتصنيع الأقمار الاصطناعية، ضمن خطة طموحة لإنشاء شبكة تضم 1600 قمر اصطناعي لتوفير خدمات الإنترنت عريض النطاق، ومنافسة شبكة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك في السوق الهندية.

ووفقاً لما نقلته «بلومبرغ» عن أشخاص مطلعين، تجري المجموعة محادثات مع شركات تصنيع الأقمار الاصطناعية والشركات التكنولوجية الناشئة ومجموعات صناعية كبرى في الهند، لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير القدرات الإنتاجية اللازمة للمشروع، مع استعدادها لتمويل البنية التحتية المطلوبة.

وتستهدف الخطة إنشاء شبكة في المدار الأرضي المنخفض بحلول عام 2035، لدعم توسع شركة «جيو بلاتفورمز» التابعة للمجموعة وتعزيز خدمات الاتصال في الهند، مع إمكانية توظيف الشبكة في تلبية احتياجات الاتصالات الاستراتيجية والأمنية خلال فترات التوترات الجيوسياسية.

وتواجه الخطة تحدياً صناعياً كبيراً، إذ تنتج الهند حالياً أقل من 15 قمراً اصطناعياً سنوياً، بينما يتطلب المشروع الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 200 قمر سنوياً. وتعتزم «ريلاينس» الجمع بين التصنيع المحلي والاستيراد، بما يشمل شراء 400 قمر اصطناعي على الأقل من الولايات المتحدة، إلى جانب بحث خيارات التوريد من شركات أوروبية، مع استبعاد الصين من قائمة الموردين المحتملين.

وتخطط المجموعة لتنفيذ مهمة اختبارية في سبتمبر 2027، والبدء في نشر الشبكة على نطاق أوسع مطلع 2028، بعدما أرجأت الموعد المستهدف سابقاً لاستكمال المشروع من 2030 إلى 2035، بسبب القيود المرتبطة بقدرات التصنيع والإطلاق.

ولا يقتصر التحدي أمام المشروع على بناء المصانع وخطوط الإنتاج، بل يمتد إلى توفير عمليات إطلاق صاروخية بوتيرة مرتفعة تتيح نشر الأقمار في المدارات المطلوبة. ويرى مسؤولون في قطاع الفضاء أن زيادة القدرة الإنتاجية ممكنة مع توافر الاستثمارات، لكن توفير عدد كافٍ من عمليات الإطلاق يمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ المشروع بهذا الحجم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهند لتعزيز استقلاليتها في قطاع الفضاء، والاستعانة بالقطاع الخاص لبناء قدرات تكنولوجية واستراتيجية محلية، خصوصاً مع تزايد أهمية شبكات الأقمار الاصطناعية في الاتصالات والأمن القومي.

وفي المقابل، تستعد «ريلاينس» لمنافسة «ستارلينك»، التي تمتلك شبكة عالمية تضم أكثر من 10 آلاف قمر اصطناعي، إلا أن المشروع الهندي يركز بصورة أساسية على تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات الاتصال الاستراتيجي، بدلاً من بناء شبكة عالمية مماثلة.

وتكتسب هذه الطموحات أهمية إضافية في ظل استمرار خضوع دخول «ستارلينك» إلى السوق الهندية للتدقيق التنظيمي والأمني، وتصاعد المخاوف بشأن السيطرة التشغيلية على شبكات الاتصالات الأجنبية في أوقات الأزمات والتوترات الجيوسياسية، ما يعزز توجه نيودلهي نحو تطوير بدائل محلية.