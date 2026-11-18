أعلنت شركة الطاقة البريطانية «إن كويست» موافقتها على بيع كامل أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج بالمملكة المتحدة إلى شركة «نيو نيكست بلس» (NEO NEXT+) في صفقة تصل قيمتها إلى 960 مليون دولار، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في مسار الشركة نحو التركيز على عملياتها في جنوب شرق آسيا، وتضاف إلى موجة انسحاب شركات الطاقة العالمية من حقول بحر الشمال البريطاني المتقادمة.

وتتضمن الصفقة دفعة نقدية بقيمة 840 مليون دولار عند إتمامها، إلى جانب مبالغ إضافية، تصل إلى 120 مليون دولار، ترتبط بتطورات أسعار النفط والتغيرات المحتملة في ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على شركات الطاقة في بريطانيا.

وتأتي الصفقة في وقت تتواصل فيه إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز في بحر الشمال، مع اتجاه عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية إلى بيع أصولها أو دمجها أو تقليص أنشطتها في المنطقة، نتيجة تراجع مستويات الإنتاج، وارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب، مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق أخرى.

وشملت قائمة الشركات التي قلصت حضورها في الحوض شركات «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«كونوكو فيليبس» و«شل»، فيما عرضت شركة «بي بي» أصولها في بحر الشمال للبيع ضمن خطة لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية، وتوجيه استثماراتها نحو أنشطة ومناطق أخرى.

وعلى صعيد التداولات ارتفعت أسهم «إن كويست» بنحو 13 % في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، عقب الإعلان عن الصفقة، في انعكاس لاستجابة المستثمرين للتخارج، وتوفير سيولة كبيرة للشركة، رغم أن السهم لا يزال منخفضاً بأكثر من 75 % مقارنة بأعلى مستوياته التاريخية المسجلة مطلع عام 2011، كما واجه السهم صعوبة في استعادة مستوياته السابقة لانهيار أسعار النفط في عام 2014.

وتأسست «إن كويست» عام 2010 بوصفها شركة متخصصة في أنشطة النفط والغاز ببحر الشمال البريطاني، إلا أن الصفقة الجديدة تمثل محطة رئيسية في تحول نموذج أعمالها، من التركيز على الأصول البريطانية إلى بناء محفظة أكثر تركيزاً في أسواق جنوب شرق آسيا.

وبموجب الاتفاق ستستحوذ «نيو نيكست بلس» على مجموعة من الأصول الرئيسية، تشمل حقول «ماغنوس» (Magnus) و«كراكن» (Kraken) و«غولدن إيغل» (Golden Eagle)، إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك حصة «إن كويست» التشغيلية في محطة «سولوم فو» (Sullom Voe Terminal)، فضلاً عن انتقال الموظفين العاملين في دعم هذه العمليات إلى الشركة المستحوذة.

ومن جانبها أوضحت «نيو نيكست بلس» أن الاستحواذ سيعزز حجم إنتاجها واحتياطياتها، وتدفقاتها النقدية، بما يدعم موقعها في قطاع الطاقة البريطاني، ويعزز قاعدة أصولها التشغيلية.

وتأسست «نيو نيكست بلس» في مارس الماضي، عقب دمج أصول شركة «توتال إنيرجيز» في بحر الشمال البريطاني مع أصول شراكة، تجمع شركة «ريبسول» الإسبانية، ومجموعة «هايتك فيجن» الاستثمارية، في إطار موجة من عمليات الدمج والاستحواذ، التي تعيد رسم خريطة ملكية أصول النفط والغاز في المنطقة.

وفي المقابل تعزز «إن كويست» حضورها في جنوب شرق آسيا، بعدما استحوذت على حصص في أربعة عقود بحرية في ماليزيا من شركة «بتروناس» الحكومية، بقيمة تصل إلى 833 مليون دولار، ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في خفض التكاليف التشغيلية للشركة البريطانية، مع تركيز مواردها المالية والإدارية على عملياتها الآسيوية، التي يبلغ إنتاجها حالياً نحو 70 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

وتعكس الصفقة تحولاً أوسع في استراتيجيات شركات الطاقة العالمية، إذ لم تعد ملكية الأصول النفطية القديمة أولوية في ظل ارتفاع الأعباء التشغيلية والضريبية وتراجع الإنتاج، مقابل تزايد أهمية توجيه رؤوس الأموال نحو الأصول، التي توفر فرصاً أفضل للنمو والعوائد والتدفقات النقدية.