توقعت شركة «إنفيديا» تحقيق إيرادات بقيمة 130 مليار دولار خلال الربع الرابع من سنتها المالية 2027، في توقعات تتجاوز متوسط تقديرات المحللين، البالغ 125.25 مليار دولار، وتعكس استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة لتطبيقاته.

وأوضحت الشركة، في بيان نتائجها المالية، أن توقعات الإيرادات للربع الرابع تزيد أو تنخفض بنسبة 3 % عن الرقم المستهدف، ما يضع نطاق الإيرادات المتوقع بين 126.1 مليار دولار و133.9 مليار دولار.

وتكتسب توقعات الشركة أهمية خاصة في ظل استمرار التوسع العالمي في استثمارات الذكاء الاصطناعي، مع إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى ومشغلي مراكز البيانات على شراء المعالجات المتقدمة اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وهو ما يدعم الطلب على منتجات «إنفيديا» ويعزز موقعها في سوق رقائق الحوسبة المتقدمة.

وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن توقعاتها لا تتضمن أي إيرادات من مبيعات رقائق الحوسبة لمراكز البيانات إلى الصين، في ظل القيود الأمريكية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى السوق الصينية، وما تفرضه من قيود على فرص الشركة في أحد أكبر أسواق التكنولوجيا عالمياً.

وتوقعت «إنفيديا» أن يتراوح هامش الربح الإجمالي خلال الربع الرابع بين 71 % و72 %، بما يعكس استمرار قدرتها على تحقيق هوامش ربح مرتفعة في ظل الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومنظومات الحوسبة المتكاملة.

وتراقب الأسواق نتائج الشركة وتوقعاتها باعتبارها مؤشراً مهماً على اتجاهات الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت إيرادات «إنفيديا» ومبيعاتها من رقائق مراكز البيانات معياراً رئيسياً لقياس قوة الاستثمار في هذا القطاع، ومدى قدرة الشركات الكبرى على مواصلة ضخ الأموال في البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي التوقعات في وقت تواجه فيه صناعة الرقائق تدقيقاً متزايداً بشأن ضوابط التصدير الأمريكية، ولا سيما مع تصاعد المخاوف المرتبطة بوصول التقنيات المتقدمة إلى جهات صينية، وهو ملف يضع أعمال «إنفيديا» في قلب النقاش حول التوازن بين المصالح التجارية ومتطلبات الأمن القومي.