في إنجاز يعكس التحول المتسارع في عالم التكنولوجيا، نجح رجل الأعمال الصيني وانغ شينغشينغ، البالغ من العمر 36 عاماً، في دخول قائمة أغنى 100 شخص في الصين لعام 2026، ليصبح أصغر ملياردير ضمن القائمة، بثروة تقدر بنحو 7.8 مليارات دولار، بفضل نجاح شركته "يونيتري" المتخصصة في تطوير وتصنيع الروبوتات البشرية والآلية.

ووفقاً لما نشرته "فوربس" احتل شينغشينغ المرتبة 56 بين أغنى الشخصيات في الصين، في أول ظهور له بالقائمة، بعدما تحولت شركته إلى واحدة من أبرز الشركات الصينية العاملة في قطاع الروبوتات، مستفيدة من الاهتمام المتزايد بالتقنيات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والقدرات الحركية والتفاعل مع البيئة المحيطة.

من روبوتات الكلاب إلى الروبوتات البشرية

تعود قصة نجاح شينغشينغ إلى عام 2016، عندما أسس شركة "يونيتري" في مدينة هانغتشو الصينية، بعد عمله لفترة قصيرة لدى شركة "دي جي آي" (DJI) المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة.

وبدأت الشركة نشاطها بتطوير الروبوتات رباعية الأرجل، المعروفة باسم "الكلاب الآلية"، قبل أن تتوسع لاحقاً إلى تصنيع الروبوتات البشرية القادرة على المشي والجري وأداء الحركات المعقدة، بما في ذلك استعراضات الفنون القتالية.

وبحسب تقرير "فوربس"، أطلقت الشركة أول روبوت بشري لها عام 2023، فيما اكتسبت شهرة عالمية واسعة خلال عام 2025، بعدما ظهرت روبوتاتها في عروض تلفزيونية بالصين، وأظهرت قدرات لافتة في الحركة والتوازن وتنفيذ الحركات الرياضية.

طرح في البورصة يرفع الثروة إلى 7.8 مليارات دولار

كان الإدراج المرتقب لشركة "يونيتري" في بورصة شنغهاي أحد أبرز المحطات في صعود مؤسسها، إذ جمعت الشركة نحو 904 ملايين دولار من خلال طرحها العام الأولي في أغسطس 2026، في خطوة عززت مكانتها داخل سوق الروبوتات الصينية.

لكن مسيرة الشركة لم تخلُ من التحديات، فقد تراجعت أسهمها بنحو 62% بعد الإدراج، وسط موجة هبوط أوسع في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية، ومخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الروبوتات.

ورغم ذلك، قدرت "فوربس" ثروة شينغشينغ بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصبح أصغر الوافدين الجدد إلى قائمة أغنى 100 شخص في الصين.

نمو سريع ومنافسة عالمية

لم يقتصر نجاح "يونيتري" على جذب المستثمرين، بل انعكس أيضاً على نتائجها المالية، إذ كشفت بيانات الشركة، وفقاً لما أورده تقرير "فوربس"، عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 56% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وإن كان هذا النمو أقل بكثير من القفزة التي سجلتها إيراداتها خلال عام 2025، عندما ارتفعت بنحو 300% لتصل إلى 1.7 مليار يوان، أي ما يعادل نحو 254 مليون دولار.

وتواجه الشركة منافسة متزايدة في السوق الصينية، حيث يتجاوز عدد الشركات المحلية العاملة في مجال الروبوتات البشرية 200 شركة، وفقاً لبيانات مؤسسة "غاوغونغ إندستري ريسيرش" البحثية، ما يضع "يونيتري" أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على تفوقها التقني وتوسيع حصتها السوقية.

كما تواجه الشركة تحديات في التوسع الدولي، خصوصاً مع القيود الأمريكية المفروضة على استيراد بعض الروبوتات الصينية، فضلاً عن الحاجة إلى الحصول على موافقات لتصدير نماذج جديدة إلى السوق الأمريكية.

الروبوتات.. بوابة الجيل الجديد من المليارديرات

يعكس صعود شينغشينغ اتجاهاً أوسع في الاقتصاد الصيني، يتمثل في انتقال جزء متزايد من الثروات إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والروبوتات.

ووفقاً لقائمة "فوربس" لأغنى 100 شخص في الصين لعام 2026، فإن الوافدين الجدد السبعة إلى القائمة ينتمون جميعاً إلى قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات أو المجالات المرتبطة بها، في مؤشر على الدور المتنامي لهذه الصناعات في صناعة الثروات الجديدة.

ويبرز وانغ شينغشينغ باعتباره أحد أبرز الوجوه الشابة لهذا التحول، إذ لم تعد الروبوتات مجرد ابتكارات تقنية أو عروض استعراضية، بل أصبحت صناعة تتنافس عليها الشركات العالمية، وسط رهانات على استخدامها مستقبلاً في المصانع والخدمات والمهام اليومية.