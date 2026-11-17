ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء ​من أدنى مستوى لها في أكثر من عام الذي ‌سجلته في الجلسة ​السابقة، مع تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، لكن تزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى حد من المكاسب.



وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3868.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ⁠أن لامس أمس الاثنين أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 % إلى 3871.60 دولاراً.



وهبط الدولار نحو 0.1 % بعدما وصل إلى ‌أعلى مستوى له في 19 شهراً، وانخفضت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وقال فرانك ‌فالبوم، محلل الأسواق لدى ناجا دوت كوم: «لا يزال الذهب عرضة لضغوط ‌هبوطية رغم تلقيه دعماً ‌من انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية قليلاً، في ظل توخي المستثمرين الحذر قبل صدور محضر اجتماع اللجنة ​الاتحادية للسوق المفتوحة في أكتوبر وإشارات تشديد ​السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي، مما ⁠يبقي الدولار والعوائد مرتفعين».



وأضاف: «قد يؤدي محضر اجتماع اللجنة الأربعاء إلى مزيد من التقلبات والضغوط على الذهب، وخاصة إذا كشف عن إجماع أوسع بين صناع السياسة ​النقدية لصالح ⁠المزيد من الاستمرار ⁠في تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة».



وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المستثمرين يرون احتمالاً قدره 96 % لرفع الفائدة 25 ⁠نقطة أساس في ديسمبر مقابل 4 % لزيادتها 50 نقطة أساس.



وقال محللون لدى بي.إم.آي في مذكرة: «نتوقع أن تظل الأسعار تحت الضغط في الربع الأول من 2027. ورغم توقعاتنا بانخفاض أسعار الذهب، ‌لا نرى عودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19».



وارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 47.37 دولاراً للأوقية بعدما وصلت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر 2025.

وانخفض البلاتين 0.02 % إلى 1449.16 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.7 % ​إلى 975.19 دولاراً.