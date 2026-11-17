استقرت أسعار النفط ​اليوم الثلاثاء، إذ عوضت التوقعات بحدوث فائض في المعروض نتيجة تعافي صادرات الشرق ​الأوسط تأثير المخاوف حيال استمرار الهجمات على الناقلات في المنطقة، إلى جانب التوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.



وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 92.61 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحداً إلى 85.73 دولاراً.



وانخفض خام برنت ⁠القياسي 22 % هذا الشهر، بينما تراجع الخام الأمريكي 18 %.



وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الأخير من هذا العام مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم الهجمات على الشحن البحري.



وينعكس ذلك في الانخفاض الحاد في تكلفة شحن النفط، ما يشير إلى تراجع علاوة المخاطرة على نقل المنتجات النفطية بحراً، بالتزامن مع زيادة مصدري دول الخليج في الشرق الأوسط تدفقاتهم نحو المستويات التي كانت عليها قبل بدء الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



وعقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اجتماعاً عبر الإنترنت، ​الاثنين، لبحث ⁠مراجعة الطاقة الإنتاجية ⁠القصوى المستدامة لدى أعضائها، وهو إجراء سيساعد في تحديد حصص إنتاج «أوبك+» لعام 2027 وما بعده.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف «أوبك+»، الذي يضم الدول الأعضاء في «أوبك»، ⁠إضافة إلى حلفاء آخرين بقيادة روسيا، في 29 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.



وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة انخفضت إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1982.

وتأتي عمليات السحب في الآونة الأخيرة من المخزون في إطار اتفاق أمريكي يقضي بإطلاق 172 مليون ​برميل من هذا الاحتياطي.