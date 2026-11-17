تتزايد مؤشرات تحول مزاج المستثمرين تجاه طفرة الذكاء الاصطناعي مع اتجاه مديري الصناديق العالمية إلى تقليص انكشافهم على أسهم التكنولوجيا بأكبر وتيرة منذ نحو عقدين، وسط تصاعد الشكوك بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الرأسمالي الضخم على البنية التحتية والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومخاوف من أن تكون التقييمات السوقية قد سبقت العوائد الفعلية المنتظرة من هذه الاستثمارات.

وأظهر استطلاع أجراه «بنك أوف أمريكا» خلال الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر الجاري، تراجع نسبة مديري الصناديق الذين يتبنون مراكز استثمارية ذات وزن زائد في أسهم التكنولوجيا إلى 12 % فقط، مقارنة مع 37 % في استطلاع أكتوبر، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2006.

ويعكس هذا التحول إعادة تقييم متزايدة لمخاطر الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، بعدما شكلت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المحرك الرئيسي لصعود الأسواق خلال الفترة الماضية، مدفوعة بالتوقعات المتفائلة بشأن النمو المستقبلي للقطاع وتوسع الشركات الكبرى في الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الرقمية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يعتقد صافٍ قياسي يبلغ 38 % من المشاركين أن الشركات تبالغ في استثماراتها الرأسمالية، فيما يتوقع 52 % منهم أن تعلن إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي خفض إنفاقها الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال مايكل هارتنت، الاستراتيجي لدى «بنك أوف أمريكا»، إن المستثمرين يبعثون برسالة قوية مفادها أن الشركات ينبغي أن تتوقف مؤقتاً عن التوسع في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن موجة النشوة المرتبطة بالطفرة التكنولوجية قد انتهت.

ضغوط على أسهم التكنولوجيا

وتزامنت هذه التحولات مع اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية، في ظل تزايد التساؤلات بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح تتناسب مع التوقعات المرتفعة.

وتراجع مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 4 % منذ بداية نوفمبر، متجهاً نحو تسجيل أسوأ أداء شهري له خلال نوفمبر منذ عام 2008، فيما هبط مؤشر يقيس أداء الأسهم المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات بنسبة 27 % منذ أوائل أكتوبر، في إشارة إلى اتساع الضغوط داخل أحد أبرز القطاعات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

ودعا هارتنت المستثمرين إلى تبني مراكز أكثر حذراً وتجنب المخاطر خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن مستويات الخوف الحالية لم تصل بعد إلى الحدود التي توفر فرصاً استثمارية جذابة للشراء. ووفقاً للبيانات التاريخية للاستطلاع، تظهر أفضل فرص الدخول إلى السوق عندما يتراجع انكشاف مديري الصناديق على أسهم التكنولوجيا إلى مستويات أقل بصورة أكبر.

مخاوف محدودة من الركود

ورغم موجة الحذر تجاه التكنولوجيا، لا تظهر نتائج الاستطلاع مخاوف مماثلة بشأن الاقتصاد العالمي، إذ لا يتوقع سوى 3 % من المشاركين حدوث ركود خلال العام المقبل، فيما انخفضت حيازات النقد لدى مديري الصناديق إلى 3.6 % من إجمالي الأصول، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس.

وفي المقابل، لا تزال بعض المؤسسات المالية الكبرى تحتفظ بنظرة إيجابية تجاه الأسهم، إذ يرى فريق «مورغان ستانلي» أن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد تجعل عام 2027 عاماً للإقبال على المخاطرة، بينما يتوقع محللو «غولدمان ساكس» ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 17 % إلى مستوى 8700 نقطة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وعلى مستوى توزيع التوقعات الاستثمارية، يرى 36 % من مديري الصناديق أن الأسهم العالمية ستكون الأفضل أداءً بين فئات الأصول خلال 2027، تليها الأسهم الأمريكية بنسبة 24 %، ثم الذهب بنسبة 17 %.

وشمل استطلاع «بنك أوف أمريكا» 169 مشاركاً يديرون أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 461 مليار دولار، ما يوفر مؤشراً على تحولات توجهات المؤسسات الاستثمارية الكبرى، ويكشف عن انتقال السوق من مرحلة الاندفاع وراء وعود الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة أكثر تركيزاً على قياس العوائد الفعلية وكفاءة الإنفاق.