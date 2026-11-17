افتتح مؤشر «ناسداك» تعاملات الثلاثاء على ارتفاع محدود، في ظل تداولات اتسمت بالتقلب والحذر، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة «إنفيديا» الأمريكية، التي يُنظر إليها باعتبارها مؤشراً مهماً إلى اتجاهات قطاع الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات العاملة فيه على مواصلة تحقيق نمو قوي في الإيرادات والأرباح.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي عند جرس الافتتاح بمقدار 221.2 نقطة، أو ما يعادل 0.43%، ليصل إلى 51386.98 نقطة، كما انخفض مؤشر «إس أند بي 500» بمقدار 5.6 نقاط، بنسبة 0.08%، إلى 7411.02 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، بمقدار 18.3 نقطة، أو 0.11%، ليصل إلى 24528.057 نقطة.

وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» في وقت تظل فيه أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أبرز محركات أداء المؤشرات الأمريكية، وسط اهتمام متزايد بتقييمات الشركات وحجم الإنفاق على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما مراكز البيانات والرقائق المتقدمة.

ومن المتوقع أن تركز متابعة المستثمرين على مؤشرات الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، وتوقعات الشركة للفترات المقبلة، إلى جانب قدرتها على تلبية الطلب المتنامي من شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد تسهم النتائج والتوقعات المصاحبة لها في تحديد اتجاه أسهم قطاع التكنولوجيا خلال الجلسات المقبلة، في وقت تتباين فيه تحركات المؤشرات الرئيسة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق.