قلصت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، مع موازنة الأسواق بين توقعات زيادة المعروض العالمي، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط، والمخاوف من استمرار الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، وما قد تفرضه من مخاطر على تدفقات الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل الخام في العالم.

وجاء التحسن النسبي خلال الجلسة بعد ضغوط بيعية قوية تعرضت لها أسعار الخام منذ بداية نوفمبر، إذ فقد خام برنت نحو 22 % من قيمته، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي «نايمكس» بنحو 18 %، في انعكاس لتغير توقعات المستثمرين بشأن توازن العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

وتواجه أسواق النفط معادلة معقدة، فمن جهة، يعزز تعافي الصادرات من منطقة الشرق الأوسط التوقعات بزيادة الإمدادات المتاحة، ومن جهة أخرى، تبقي المخاطر الأمنية في مضيق هرمز علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في الأسعار، خصوصاً مع حساسية السوق لأي اضطراب قد يؤثر في حركة الناقلات وشحنات الخام.

وعلى صعيد الإمدادات، عقدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعاً افتراضياً الاثنين، لمناقشة مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، وهي عملية من شأنها المساهمة في تحديد حصص الإنتاج ضمن تحالف «أوبك+» لعام 2027 وما بعده. ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه المقبل في 29 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 276.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1982، في ظل استمرار السحب من الاحتياطي ضمن اتفاق يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل. ويضيف هذا الانخفاض عاملاً آخر إلى معادلة الإمدادات الأمريكية، رغم أن تأثيره في الأسعار يظل مرتبطاً بحجم المخزونات التجارية ومستويات الإنتاج والواردات.

وفي تطور آخر، أعلن وزير النفط العراقي استئناف ضخ الخام لأغراض التصدير عبر خط أنابيب «كركوك-جيهان»، بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، مع خطط لزيادة التدفقات تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً، ما يعزز توقعات عودة مزيد من الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وتترقب الأسواق بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية، إذ يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته في وقت لاحق الثلاثاء، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، وسط توقعات بانخفاض المخزونات التجارية، وهو ما قد يوفر دعماً للأسعار إذا أكدت الأرقام تراجع المعروض المحلي.

وتظل حركة الأسعار مرهونة بتوازن عاملين متعارضين: تسارع عودة الإمدادات إلى الأسواق من جهة، واستمرار المخاطر الأمنية التي تهدد طرق الشحن في الخليج من جهة أخرى، فيما تراقب الأسواق أيضاً قرارات «أوبك+» المقبلة باعتبارها عاملاً مؤثراً في مسار المعروض خلال العام المقبل.