تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ ​طغت التوقعات بزيادة المعروض مع تعافي صادرات الشرق ‌الأوسط ​على المخاوف من استمرار الهجمات على الناقلات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.28 دولارا.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة كيه.سي.إم تريد "يعيد النفط ضبط مستوياته نحو الانخفاض ‌مع تزايد قناعات السوق بأن المعروض قد لحق بالطلب أخيرا وربما يتجه الآن إلى تجاوزه. وهذا التحول في ‌توازن العرض والطلب هو العامل الرئيسي الذي ‌يضغط على الأسعار اليوم".

وأكدت وكالة الطاقة الدولية يوم ‌الجمعة أن سوق النفط ‌العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الأخير من هذا العام ​مع تعافي صادرات الشرق ‌الأوسط بوتيرة ​أسرع من نمو الطلب العالمي ⁠على النفط.

وعقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا عبر الإنترنت أمس الاثنين لبحث مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لدى أعضائها، وهو ‌إجراء رئيسي سيساعد في تحديد حصص إنتاج أوبك+ لعام 2027 وما بعده.

ومن ​المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى حلفاء آخرين بقيادة روسيا، في 29 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن ​سياسة الإنتاج لعام ‌2027.