ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء إلى أعلى ​مستوى في 19 شهرا أمام سلة من العملات مدفوعا ‌برهانات تشديد ​السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، عقب بيانات تضخم مرتفعة وتصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.

وواصلت العملة الأمريكية ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار الأسترالي، مع تأثير موجة بيع عالمية لأسهم الذكاء الاصطناعي على معنويات ⁠الأسواق، ما أضر بالعملة الأسترالية.

وأدى تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة فاقت التوقعات الأسبوع الماضي إلى تسجيل مؤشر الدولار مكاسب لخمس جلسات متتالية حتى أمس الاثنين، إذ ‌ارتفع إلى 103.66 نقاط وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل 2025 عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ‌رسوم جمركية.

ويقيس المؤشر أداء الدولار مقابل ست عملات ‌رئيسية من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

وتظهر أداة ‌فيد ووتش التابعة لمجموعة ‌سي.إم.إي أن المتعاملين باتوا يرون أن رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ​ديسمبر أصبح أمرا محسوما، ​كما يضعون احتمالا بنحو أربعة بالمئة ⁠لرفع الفائدة نصف نقطة مئوية.

وفي الوقت نفسه، استمر تراجع أسهم التكنولوجيا في آسيا اليوم الثلاثاء مع هبوط واضح لمؤشري نيكاي ​الياباني وكوسبي ⁠الكوري الجنوبي.

واستفاد الدولار ⁠من طفرة الذكاء الاصطناعي مع تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الأمريكية.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات لدى بنك كومنولث الأسترالي "من المرجح أن ⁠يتلقى الدولار دعما من استمرار التدفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وأضافت "لكن تقلب السياسات الأمريكية والتصحيح الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي يمثلان خطرين رئيسيين على توقعاتنا الإيجابية للدولار".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى ‌في 18 شهرا مقابل الفرنك السويسري عند 0.84075 فرنك، كما صعد قليلا أمام العملة ​اليابانية إلى 159.49 ينا.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 19 شهرا عند 1.0985 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3172 دولار.

كما هبط الدولار الأسترالي إلى 0.6725 دولار، وهو أدنى ​مستوى له منذ يناير.