تشدد الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى دول من بينها سنغافورة وماليزيا، في مسعى لمنع الصين من الوصول إلى هذه التكنولوجيا.

وبموجب قواعد جديدة أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية، ستتطلب صادرات الرقائق عالية الأداء إلى ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل الحصول على تراخيص من الحكومة الأمريكية.

وتستهدف هذه الإجراءات منع تهريب الرقائق إلى الصين، وكذلك الحد من استخدام العملاء الصينيين قدرات الحوسبة في دول أخرى.

وبموجب قواعد جديدة أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية، الاثنين، بات تصدير الرقائق عالية الأداء إلى كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل يستلزم الحصول على تراخيص مسبقة من واشنطن.

وتهدف هذه الإجراءات إلى سد ثغرات تهريب الرقائق إلى الصين، وتقييد وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى قدرات الحوسبة الفائقة عبر مراكز البيانات في دول ثالثة.

كما ستواجه الجهات المشغلة لمراكز البيانات التي تستخدم رقائق أمريكية الصنع مخصصة للذكاء الاصطناعي متطلبات أكثر صرامة للتحقق من هوية عملائها.

وكانت واشنطن قد حظرت بالفعل تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، بما في ذلك المنتجات التي تصنعها شركة "إنفيديا"، الرائدة في السوق، مستندة إلى مخاوف من أن تسهم هذه التكنولوجيا في تعزيز قدرات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لأغراض عسكرية.

لكن جرى الالتفاف على هذه القيود بطرق عدة، إذ هُرّبت إلى الصين رقائق اشتُريت ظاهرياً لاستخدامها في دول أخرى. وفي إحدى الحالات، ووفقا للائحة اتهام أمريكية، نقلت ملصقات الأرقام التسلسلية من خوادم أصلية مزودة برقائق "إنفيديا" إلى أجهزة وهمية باستخدام مجففات الشعر، بهدف إخفاء شحن المعدات الأصلية لاحقا إلى الصين.

وأفادت تقارير بأن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، أقام علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة "ميجاسبيد" التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وهي من كبار عملاء الشركة المصنعة لمعالجات الذكاء الاصطناعي.

وتشتبه السلطات في أن الشركة حولت التكنولوجيا إلى الصين خلال تلك الفترة، فيما يُقال إن مسؤولين أمنيين أمريكيين يشتبهون في أن المرأة تعمل جاسوسة لصالح الصين.

كما استأجر عملاء صينيون قدرات حوسبة في مراكز بيانات مجهزة برقائق "إنفيديا" في دول مثل ماليزيا، ما أتاح لهم الوصول بصورة غير مباشرة إلى هذه التكنولوجيا.