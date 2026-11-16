«نايكي» أمام اختبار المستثمرين.. ابتكارات المنتجات تتقدم على خفض التكاليف



تواجه شركة «نايكي» (Nike)، أكبر علامة تجارية للملابس الرياضية في العالم، اختباراً مهماً لاستعادة ثقة المستثمرين، مع انعقاد أول يوم للمستثمرين تنظمه الشركة منذ نحو عقد من الزمن، في وقت لا تزال فيه المبيعات العالمية تعاني ضعفاً، وتتواصل الضغوط على حصتها السوقية في مواجهة منافسين مثل «أديداس» الألمانية و«أنتا» الصينية.

وتتجه أنظار المساهمين والمحللين إلى ما ستقدمه الإدارة التنفيذية من رؤية واضحة لإعادة الشركة إلى مسار النمو، خصوصاً أن إجراءات خفض النفقات وإعادة الهيكلة لم تعد كافية وحدها لإقناع الأسواق بقدرة الشركة على تجاوز أزمتها، إذ بات المطلوب ابتكارات جديدة في الأحذية والملابس الرياضية تستقطب المستهلكين وتعيد للعلامة التجارية جاذبيتها.

وتعقد «نايكي» اجتماعها في مقرها بمدينة بيفرتون بولاية أوريغون، وسط تساؤلات بشأن قدرة الرئيس التنفيذي إليوت هيل على تنفيذ خطة التعافي التي يقودها منذ توليه المنصب قبل نحو عامين، بعدما تراجعت قيمة سهم الشركة بأكثر من النصف خلال فترة قيادته، في انعكاس لتحديات تشغيلية وتجارية امتدت إلى أسواق رئيسية، وفي مقدمتها الصين.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي خطة لتوفير 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال تقليص الوظائف وإعادة تنظيم عملياتها الجغرافية وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية والتوزيع، ضمن برنامج إعادة الهيكلة «بيس» (Pace).

وتمثل هذه الخطة الجولة الثالثة من إجراءات خفض التكاليف التي تنفذها الشركة خلال العام الجاري، في محاولة لتحسين الكفاءة التشغيلية واستعادة هوامش الربحية.

غير أن المستثمرين يرون أن تحقيق الوفورات المالية لا يعالج جوهر المشكلة، المتمثل في ضعف الطلب على بعض خطوط المنتجات وتراجع القدرة على المنافسة، خصوصاً في فئات الملابس الرياضية وأحذية علامة «جوردان» (Jordan)، اللتين تمثلان معاً نحو نصف أعمال الشركة.

وتتطلع «نايكي» إلى معالجة هذا الضعف من خلال إعادة تنشيط خطوط إنتاجها، إذ بدأت بالفعل تقليص عدد الإصدارات الكلاسيكية من أحذية «جوردان» (Retro)، بهدف الحد من فائض المعروض واستعادة عنصر الحصرية الذي ارتبط بالعلامة التجارية، بعدما أدى تزايد الإصدارات إلى إضعاف جاذبية بعض منتجاتها.

وفي المقابل، كشفت الشركة، الاثنين، عن مجموعة من الابتكارات الجديدة التي تستهدف إعادة تعزيز حضورها في سوق الأحذية والملابس الرياضية، وتشمل الجيل الجديد من أحذية الجري «فابورفلاي 5» (Vaporfly 5)، وأحذية «فوميرو 19» (Vomero 19)، إلى جانب توسيع مجموعة «نايكي مايند» (Nike Mind) بأربعة منتجات جديدة، من بينها الجوارب والأحذية المصممة لدعم التجربة الحسية والتركيز لدى الرياضيين.

كما قدمت تقنية جديدة لتطوير وسائد «نايكي إير» (Nike Air)، وسترة رياضية قابلة للنفخ تتيح للمستخدم التحكم في كمية الهواء داخل طبقات العزل وفقاً للظروف المحيطة ومستوى النشاط البدني. ومن المقرر طرح جانب كبير من هذه الابتكارات خلال العام المقبل، فيما ستصل منتجات أخرى في مراحل لاحقة.

لكن التحدي لا يقتصر على إطلاق منتجات جديدة، بل يمتد إلى ضمان قدرتها على تحقيق مبيعات بأسعارها الكاملة، دون الاعتماد على التخفيضات والعروض الترويجية. ويرى كيفن مكارثي، المدير الإداري في «نيوبرجر بيرمان»، أن المنتجات المقبلة يجب أن تعيد إلهام المستهلكين وتثبت قدرة «نايكي» على المنافسة.

وتواجه الشركة أيضاً اختباراً في السوق الصينية، التي كانت أحد أهم محركات أرباحها، بعدما خسرت جزءاً من حصتها لمصلحة علامات محلية، ما دفعها إلى تعيين أول نائب رئيس مسؤول عن ابتكار المنتجات في منطقة الصين الكبرى لتعزيز استجابتها لتفضيلات المستهلكين المحليين.

وفي هذا السياق، يحذر مستثمرون من أن تقليص العمليات اللوجستية قد ينعكس على تجربة العملاء، خصوصاً إذا أدى إلى إطالة فترات التوصيل. كما يترقبون دور المدير المالي الجديد ديف دينتون، الذي انضم إلى الشركة قبل ثلاثة أشهر قادماً من «فايزر»، في إعداد استراتيجية تمتد خمس سنوات حتى عام 2031، رغم حداثة عهده بالإدارة المالية للشركة.

وبذلك تدخل «نايكي» اجتماع المستثمرين وهي مطالبة بتقديم ما هو أبعد من أهداف توفير النفقات، إذ يتمثل الاختبار الأساسي في إثبات قدرتها على تحويل الابتكار إلى طلب فعلي، واستعادة نمو الإيرادات والحصة السوقية، في مواجهة منافسين يواصلون توسيع حضورهم في سوق الملابس والأحذية الرياضية.