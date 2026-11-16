جنسن هوانغ في معركة العودة إلى «إنفيديا».. صراع على القيادة يتجاوز مقعد الرئيس التنفيذي

لم يكن جنسن هوانغ مجرد رئيس تنفيذي لشركة «إنفيديا» (NVIDIA)، بل كان على مدى أكثر من ثلاثة عقود جزءاً من هويتها التجارية والاستراتيجية، والوجه الذي ارتبط في أذهان المستثمرين والعملاء بالتحول الكبير، الذي شهدته الشركة من مطور لمعالجات الرسوميات إلى القوة المحورية في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، لذلك لم يكن رحيله في 12 نوفمبر الجاري تغييراً إدارياً تقليدياً بل تطوراً هز أوساط التكنولوجيا والأسواق، وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل الشركة والقطاع بأكمله.

وبعد أيام قليلة من استقالته بدأت تحركات من حلفائه وكبار المستثمرين لإعادته إلى منصب الرئيس التنفيذي، في وقت تتجه فيه أصوات داخل الإدارة الأمريكية إلى المطالبة بتغيير أوسع في قيادة الشركة وثقافتها المؤسسية، وبينما تتصاعد حملة التأييد لهوانغ يظل مجلس الإدارة أمام اختبار صعب: هل يعيد الرجل الذي صنع جانباً كبيراً من نجاح «إنفيديا»، أم يختار قيادة جديدة تستطيع استعادة الثقة التنظيمية والسياسية في الشركة؟

عودة هوانغ.. تحرك من وادي السيليكون

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هوانغ ناقش مع عدد من حلفائه إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، في ظل مساعٍ، يقودها مسؤولون تنفيذيون بارزون في وادي السيليكون لحشد الدعم له، والتواصل مع أطراف مؤثرة، بما في ذلك السعي إلى كسب تأييد البيت الأبيض.

وتكشف هذه التحركات أن مسألة عودته لم تعد مجرد رغبة شخصية أو حملة تضامن على الإنترنت، بل تحولت إلى مسعى منظم للتأثير في موقف مجلس الإدارة، الذي بدأ بالفعل البحث عن رئيس تنفيذي دائم، بعد تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.

وتجاوزت عريضة إلكترونية تحمل اسم «الوقوف مع جنسن» 160 ألف توقيع، وفق تقارير صحفية، مع إعلان أسماء بارزة تأييدها، من بينها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبك غيمز»، وغاري تان، الرئيس التنفيذي لشركة «واي كومبيناتور»، وكان ماسك قد أعلن عبر منصة «إكس» أنه سيوقع العريضة، بعدما سبق أن وصف توظيف هوانغ بأنه سيكون شرفاً له، لكن أرقام العريضة وصفات المشاركين فيها تستند إلى البيانات التي يعلنها الموقعون عن أنفسهم، ولا تمثل بحد ذاتها تحققاً مستقلاً من هوياتهم أو مناصبهم، كما أن حجم التأييد الشعبي لا يحسم موقف مجلس الإدارة، الذي يملك صلاحية اختيار الرئيس التنفيذي.



لماذا يتمسك المستثمرون والموظفون به؟

يرتبط جانب كبير من الدعم، الذي يحظى به هوانغ بمكانته الاستثنائية داخل الشركة، فمنذ تأسيس «إنفيديا» عام 1993، قاد تحولاتها الاستراتيجية، من سوق بطاقات الرسوميات إلى الحوسبة المتسارعة ومراكز البيانات، وصولاً إلى الرقائق والأنظمة، التي أصبحت أساساً لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ولم يقتصر دوره على تحديد الاتجاهات التقنية، بل امتد إلى بناء شبكة واسعة من العلاقات مع شركات التكنولوجيا ومطوري النماذج، ومشغلي مراكز البيانات، فضلاً عن حضوره المباشر في المؤتمرات والإعلانات، التي أصبحت منصات رئيسية لتحديد توجهات الصناعة، كما تحولت سترته الجلدية السوداء إلى علامة بصرية مرتبطة بالشركة، في نموذج نادر لشخصية تنفيذية أصبحت جزءاً من العلامة التجارية نفسها. ويستند مؤيدوه أيضاً إلى أسلوبه الإداري المباشر، وعلاقته بالمهندسين والباحثين، وقدرته على دفع الشركة نحو قرارات تقنية واستثمارية طويلة الأجل.

وعلى مستوى المستثمرين، عبّر براد غيرستنر، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتيميتر كابيتال»، وغافين بيكر، مؤسس «أتريدس مانجمنت»، عن ضرورة ألا يتسرع مجلس الإدارة في اختيار خلف دائم، وأن يدرس جميع الخيارات، بما فيها عودة هوانغ، وتكتسب مواقفهما أهمية من كونهما مستثمرين في الشركة، لكنهما لا يملكان بمفردهما سلطة فرض قرار على المجلس.



حصة هوانغ لا تمنحه حق العودة

يمتلك هوانغ نحو 3.58 % من أسهم «إنفيديا»، وفق بيانات الملكية الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2026، وهي حصة كبيرة تجعله من أبرز المساهمين، لكنها لا تمنحه سيطرة تصويتية على قرارات الشركة.

فـ«إنفيديا» لا تعتمد هيكل الأسهم مزدوجة الفئة، الذي يمنح بعض المؤسسين أصواتاً إضافية، كما هو الحال في شركات تكنولوجية أخرى، وبذلك لا يستطيع هوانغ استخدام حصته لفرض عودته، بل يحتاج إلى إقناع مجلس الإدارة والمساهمين بأن عودته تخدم مصالح الشركة، خصوصاً في ظل التحقيقات والمخاوف التنظيمية المحيطة برحيله.

وتكمن أهمية هذه النقطة في أن معركة العودة لا تدور بين مؤسس وشركة يملك السيطرة عليها، بل بين شخصية تتمتع بنفوذ استثنائي في القطاع، ومجلس إدارة يتحمل المسؤولية القانونية والمؤسسية عن اختيار القيادة المناسبة.

واشنطن العقبة الأكثر تعقيداً

في المقابل لا تبدو عودة هوانغ مسألة إدارية داخلية فحسب، فقد دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تغيير واسع في قيادة «إنفيديا»، وأثار تساؤلات بشأن ثقافة الشركة، ومدى التزامها بضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

ونقلت تقارير عن بيسنت تشكيكه في ما إذا كانت الشركة قد مارست ضغوطاً لدفع مبيعات وصفها بأنها غير مشروعة، بهدف دعم الإيرادات والأرباح، كما تحدث عن ضرورة أن يتجه مجلس الإدارة إلى اختيار رئيس تنفيذي من خارج الشركة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية بشأن وصول رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إلى الصين، سواء عبر عمليات بيع مباشرة أو من خلال شركات ووسطاء، ومراكز بيانات في دول أخرى.

وتتصل الأزمة أيضاً بتقارير عن علاقة هوانغ بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية لمراكز البيانات، التي ورد اسمها في سياق شبهات، تتعلق بمحاولات الالتفاف على قيود تصدير الرقائق إلى الصين، وتظل هذه المسائل في نطاق التحقيقات والادعاءات، التي تتطلب نتائج موثقة، ولا يصح التعامل معها باعتبارها اتهامات مثبتة بحق هوانغ أو الشركة.

وتكمن حساسية الملف في أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى رقائق «إنفيديا» باعتبارها منتجات تجارية فقط، بل بوصفها أصولاً استراتيجية، ترتبط بالتفوق في الذكاء الاصطناعي والأمن القومي، ومن ثم فإن أي شكوك بشأن ضوابط التصدير قد تتحول إلى عامل مؤثر في مستقبل الشركة وعلاقاتها مع الجهات التنظيمية، بصرف النظر عن أداء منتجاتها أو حجم الطلب عليها.



السوق تسعّر مخاطر القيادة

انعكست الأزمة سريعاً على تداولات سهم الشركة، إذ هبط في جلسة 9 نوفمبر بنحو 4.3 % عند الإغلاق، فاقداً قرابة 193 مليار دولار من قيمته السوقية، بعدما سجل انخفاضاً أكبر خلال الجلسة، وجاء ذلك في وقت كانت فيه الأسواق تتابع التحقيقات المتعلقة بهوانغ، ما عكس حساسية المستثمرين تجاه مستقبل القيادة في شركة تمثل محوراً رئيسياً في موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت الأسهم مجدداً مع إعلان استقالته في 12 نوفمبر، إذ انخفض السهم خلال الجلسة قبل أن يقلص جانباً من خسائره، لكن حركة السهم لا يمكن تفسيرها بأزمة القيادة وحدها؛ فالمستثمرون يراقبون أيضاً استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقدرة كبار العملاء على مواصلة الاستثمار، وتوازن العرض والطلب على الرقائق المتقدمة.

وتبرز هنا مفارقة مهمة: «إنفيديا» تدخل الأزمة وهي في وضع مالي قوي، بعدما سجلت إيرادات سنوية بلغت 215.9 مليار دولار، وصافي أرباح بنحو 120.1 مليار دولار في سنتها المالية 2026، وفق نتائجها الرسمية، وهذا يعني أن التحدي لا يتمثل في إنقاذ شركة متعثرة، بل في حماية شركة ناجحة للغاية من مخاطر قد تمس ثقة المستثمرين والجهات التنظيمية والعملاء في آن واحد.



من يخلف هوانغ؟

تولت كوليت كريس، المديرة المالية للشركة منذ عام 2013، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، مع استمرارها في أداء مهامها المالية إلى حين تعيين خلف دائم، وأعلن مجلس الإدارة عزمه دراسة مرشحين من داخل الشركة وخارجها، في إشارة إلى أن عملية الاختيار لا تزال مفتوحة.

وتواجه الشركة معادلة معقدة في هذا الملف، فالمرشح الداخلي قد يكون أكثر قدرة على الحفاظ على الثقافة الهندسية واستمرارية الاستراتيجية والعلاقات مع العملاء، لكنه قد يُنظر إليه باعتباره امتداداً للمرحلة السابقة، أما المرشح الخارجي فقد يبعث برسالة تغيير إلى الجهات التنظيمية والمستثمرين، لكنه سيحتاج إلى وقت لفهم منظومة أعمال شديدة التعقيد، وبناء الثقة مع فريق قيادي، تشكل على مدى سنوات حول هوانغ.

وطرحت تقارير اسم رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، ضمن الأسماء، التي جرى التواصل معها أو بحثها خياراً محتملاً، لكن ذلك لا يعني وجود ترشيح رسمي أو اتفاق على توليه المنصب، وحتى الآن لم يعلن مجلس الإدارة اسماً نهائياً لخلافة هوانغ.



هل تتكرر تجربة ستيف جوبز وسام ألتمان؟

يستند مؤيدو عودة هوانغ إلى سوابق تاريخية لمديرين تنفيذيين عادوا إلى شركاتهم بعد مغادرتها، ومن أبرزها عودة ستيف جوبز إلى «أبل» عام 1997، بعدما واجهت الشركة صعوبات استراتيجية ومالية، ثم قاد تحولاً جعلها من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم،

كما يستحضر البعض عودة سام ألتمان إلى قيادة «أوبن إيه آي» في نوفمبر 2023، بعد إقالته لفترة وجيزة، تحت ضغط موظفين ومستثمرين وشركاء تجاريين، وتتشابه هذه الحالة مع وضع هوانغ من حيث قوة الولاء الداخلي والدعم الذي يمكن أن يحشده المؤسس أو القائد السابق، لكن المقارنة لها حدود واضحة، فقد عاد جوبز إلى شركة كانت بحاجة إلى إعادة بناء، بينما يغادر هوانغ شركة تحقق إيرادات وأرباحاً قياسية، وتتمتع بموقع محوري في سوق الذكاء الاصطناعي، كما أن أزمة «إنفيديا» تتجاوز الخلافات الإدارية المعتادة، إذ تتداخل مع تحقيقات تتصل بضوابط تصدير التكنولوجيا والأمن القومي، وهو ما يجعل القرار أكثر تعقيداً من مجرد قياس شعبية الرئيس التنفيذي لدى الموظفين أو المستثمرين.



نتائج الأعمال.. الاختبار الأقرب

تتجه أنظار المستثمرين إلى إعلان نتائج «إنفيديا» للربع الثالث من سنتها المالية 2027، المقرر في 17 نوفمبر، باعتباره أول اختبار مالي بارز للشركة في مرحلة ما بعد هوانغ. وستكون النتائج وتوقعات الإدارة بشأن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مؤشرات مهمة على قدرة الفريق الحالي على الحفاظ على الزخم التشغيلي،

لكن الأهم قد لا يكون الأرقام وحدها، بل قدرة كوليت كريس والفريق التنفيذي على تقديم رؤية واضحة بشأن استراتيجية الشركة، واستمرارية خارطة منتجاتها، وعلاقاتها مع العملاء، والتعامل مع التحقيقات والمخاوف التنظيمية.



معركة على مستقبل الشركة

في المحصلة لا تتعلق أزمة «إنفيديا» بعودة جنسن هوانغ إلى منصبه بقدر ما تتعلق بتحديد شكل الشركة في المرحلة المقبلة، فالمجلس مطالب بالموازنة بين قيمة المؤسس وخبرته وعلاقاته، التي أسهمت في بناء مكانة الشركة، وبين ضرورة إظهار استقلال الحوكمة والقدرة على معالجة المخاوف المرتبطة بالامتثال والرقابة.

وقد تفتح نتائج التحقيق المستقل الباب أمام إعادة تقييم قرار الاستقالة، لكنها لا تضمن عودة هوانغ، كما أن اختيار رئيس تنفيذي جديد لن ينهي تلقائياً الأسئلة المتعلقة بثقافة الشركة وضوابط التصدير، وفي الحالتين ستحتاج «إنفيديا» إلى إثبات أن نجاحها لم يعد مرتبطاً بشخص واحد، وأن منظومتها التقنية والإدارية قادرة على مواصلة قيادة صناعة الذكاء الاصطناعي في ظل رقابة سياسية وتنظيمية أشد.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي: هل تستطيع «إنفيديا» الاحتفاظ بالرجل الذي صنع هويتها، وفي الوقت نفسه إعادة بناء الثقة التي تحتاج إليها للحفاظ على موقعها العالمي؟ أم أن الأزمة ستدفعها إلى الانتقال من نموذج الشركة التي يقودها مؤسسها إلى مؤسسة أكثر استقلالاً عن شخصه؟