بافيت يتبرع بأسهم «بيركشاير» بقيمة 5.47 مليارات دولار ويؤكد ثقته بمستقبل الشركة

في خطوة جديدة تعكس تسارع انتقال ثروة المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت إلى العمل الخيري، أعلن الملياردير البالغ من العمر 96 عاماً عزمه التبرع بأسهم من شركة «بيركشاير هاثاواي» تبلغ قيمتها نحو 5.47 مليارات دولار، لمصلحة أربع مؤسسات خيرية تديرها عائلته، مؤكداً في الوقت ذاته أن ثقته بمستقبل المجموعة التي بناها على مدى ستة عقود لا تزال «قوية كما كانت دائماً».

وأوضح بافيت، في رسالته السنوية بمناسبة عيد الشكر إلى مساهمي الشركة، أنه سيقدم 9.225 ملايين سهم من الفئة «ب» إلى أربع مؤسسات هي «سوزان طومسون بافيت»، و«شيروود»، و«هوارد جي. بافيت»، و«نوفو»، التي يشرف على إدارتها أبناؤه الثلاثة سوزي وهوارد وبيتر.

وبهذه الخطوة، يرتفع إجمالي تبرعات بافيت من أسهم «بيركشاير» للمؤسسات الخيرية العائلية إلى أكثر من 29 مليار دولار، في حين تتجاوز قيمة تبرعاته الإجمالية من أسهم الشركة 76 مليار دولار، تشمل أكثر من 47 مليار دولار قدمها إلى مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» منذ عام 2006. ولا يزال بافيت يحتفظ بحصة تقارب 13% من أسهم المجموعة.

وكان بافيت قد أوقف تبرعاته لمؤسسة غيتس بعد العام الماضي، ووجه تركيزه بصورة كبرى إلى المؤسسات العائلية، في ظل تقدم أبنائه في العمر واستعدادهم لتولي مسؤولية توزيع ثروته، مع رغبته في استكمال توزيع أسهمه بحلول نهاية عام 2034.

وتأتي التبرعات الجديدة في وقت يشغل فيه بافيت منصب الرئيس الفخري لمجلس إدارة «بيركشاير هاثاواي»، بعد تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في نهاية عام 2025، ثم مغادرته رئاسة مجلس الإدارة في سبتمبر الماضي. وتولى غريغ أبيل منصب الرئيس التنفيذي خلفاً له، في حين أصبح هوارد بافيت رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة.

وأعرب بافيت عن ثقته الكبيرة في أبنائه وقدرتهم على إدارة العمل الخيري العائلي، قائلاً إنهم أسهموا على مدى عقود في دعم قضايا نبيلة بتفكير واعٍ، وإنه يثق تماماً في قدراتهم وإخلاصهم.

كما أشاد بأداء خليفته غريغ أبيل، مؤكداً أنه تجاوز توقعاته، وأنه أصبح أكثر ثقة من أي وقت مضى بمستقبل الشركة. وأضاف في رسالته: «تلك الثقة لا تزال قوية كما كانت دائماً».

وكان بافيت قد أوضح في تصريحات سابقة لقناة «سي إن بي سي» أنه قرر التركيز على المؤسسات الخيرية العائلية، بعدما أصبح أبناؤه أكثر استعداداً لتحمل مسؤولية توزيع ثروته. وبلغت ثروته قبل التبرعات الأخيرة نحو 168.4 مليار دولار، وفقاً لتقديرات «فوربس»، ليحتل المرتبة السابعة عالمياً.

أداء قوي للسهم واتساع الأعمال

وتضم «بيركشاير هاثاواي» محفظة واسعة من الشركات العاملة في قطاعات التأمين والنقل والطاقة والصناعة والتجزئة، ومن أبرزها شركة التأمين على السيارات «جيكو» وشركة السكك الحديد «بي إن إس إف».

كما تمتلك المجموعة محفظة استثمارات ضخمة في أسواق الأسهم، بلغت قيمتها أكثر من 335 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وتشمل حصصاً في شركات كبرى مثل «ألفابت» و«أمريكان إكسبريس» و«أبل» و«كوكاكولا».

وسجل سهم «بيركشاير» مستوى قياسياً خلال نوفمبر الجاري، محققاً مكاسب بلغت 18% منذ تولي أبيل منصب الرئيس التنفيذي وحتى إغلاق تعاملات الجمعة، لترتفع القيمة السوقية للمجموعة إلى نحو 1.26 تريليون دولار، في مؤشر على استمرار ثقة المستثمرين في أعمالها وقدرتها على مواصلة النمو بعد انتقال القيادة.

اللطف استثمار طويل الأجل

وفي جانب آخر من رسالته، استعاد بافيت كلمات شريكه الراحل تشارلي مونغر، نائب رئيس «بيركشاير» السابق، الذي توفي عام 2023، وكان قد وصف اللطف في رسالة العام الماضي بأنه «لا يكلف شيئاً، لكن قيمته لا تقدر بثمن».

وأضاف بافيت أن اللطف يتراكم بمرور الوقت، وينمو بمعدل يفوق أي استثمار حققه مع مونغر طوال مسيرتهما الاستثمارية.

وقال إن جانباً كبيراً من الحظ الجيد الذي رافقه في حياته يعود إلى أشخاص عاملوه بلطف دون انتظار أي مقابل، معرباً عن امتنانه لهم، وداعياً إلى تقدير الأشخاص الذين يقدمون الخير في حياة الآخرين، والعمل على أن يكون كل فرد سبباً في إسعاد من حوله.

وتعكس الرسالة جانباً من فلسفة بافيت التي لم تقتصر على بناء واحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية في العالم، بل امتدت إلى توجيه ثروته نحو العمل الخيري، مع الاعتماد على أبنائه لضمان استمرار هذا النهج خلال السنوات المقبلة.