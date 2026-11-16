النرويج تشتري أرصدة كربون من المغرب وإندونيسيا على مدى 10 سنوات

أعلنت الحكومة النرويجية، الاثنين، التوصل إلى اتفاقين لشراء أرصدة كربون من المغرب وإندونيسيا على مدى عشرة أعوام، في خطوة تستهدف دعم خفض الانبعاثات الكربونية وتمويل تطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة في البلدين.

وقالت الحكومة النرويجية، في بيانين منفصلين، إنها ستشتري ما يصل إلى 8.78 ملايين طن من أرصدة الكربون من المغرب، وما يصل إلى 12 مليون طن من تخفيضات الانبعاثات من إندونيسيا.

ونقلت الحكومة عن وزيرة المناخ النرويجية سيجرون أوسلاند قولها إن الاتفاقين يبرهنان على قدرة التعاون الدولي على تحقيق خفض الانبعاثات وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأُبرم الاتفاقان بموجب المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، التي تتيح للدول التعاون في تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات وتبادل أرصدة الكربون، بما يسهم في تحقيق أهدافها المناخية.

ويستند الاتفاقان إلى اتفاقيتي تعاون سابقتين أبرمتهما النرويج مع كل من المغرب وإندونيسيا، ويهدفان إلى توفير مصادر تمويل لمشروعات الطاقة النظيفة، من خلال توجيه عائدات بيع أرصدة الكربون إلى تطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة في البلدين.

وأكدت النرويج أن المدفوعات لن تتم إلا بعد تحقيق تخفيضات الانبعاثات والتحقق منها، بما يضمن ارتباط شراء الأرصدة بنتائج فعلية في خفض الكربون.

ولم تكشف الحكومة النرويجية عن القيمة المالية للاتفاقين، أو تفاصيل الأسعار التي ستدفعها مقابل أرصدة الكربون خلال فترة التعاقد الممتدة لعشرة أعوام.