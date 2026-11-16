«تسلا» تستثمر 3.3 مليارات دولار لتوسيع مصنعها في ألمانيا

أعلنت شركة «تسلا» الأمريكية للسيارات الكهربائية، الاثنين، اعتزامها استثمار 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) لتوسيع مصنعها في منطقة غرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، من خلال إنشاء مبنى إنتاج جديد مخصص لتصنيع سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وقالت الشركة إن الطاقة الإنتاجية للمبنى الجديد ستصل مستقبلاً إلى مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة، مصممة لنقل الركاب دون وجود سائق، دون أن تحدد جدولاً زمنياً للوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج.

وأضافت «تسلا» أن المشروع يضع الأسس لإنشاء أحد أكثر مصانعها تقدماً من الناحية التكنولوجية، مشيرة إلى أن التوسعات الجديدة ستعزز قدراتها التصنيعية في ألمانيا وتدعم خططها لتطوير حلول النقل ذاتي القيادة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء خلال النصف الأول من عام 2027، على أن يدخل المبنى الجديد مرحلة الإنتاج في عام 2029، فيما تعتزم الشركة توظيف مئات العمال الجدد لتشغيل التوسعات وتنفيذ خططها الإنتاجية.

ويأتي الاستثمار في إطار توجه «تسلا» لتعزيز حضورها في سوق المركبات ذاتية القيادة، وتوسيع نطاق أعمالها في مجال سيارات الأجرة الآلية، بالتزامن مع سعي شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا إلى تطوير خدمات نقل تعتمد على القيادة الذاتية.