وول ستريت تفتتح على انخفاض و«ناسداك» يفقد 1.31%

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض، مع تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.31%، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.79%، فيما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.25%، وسط حذر المستثمرين قبيل إعلان شركة «إنفيديا» نتائج أعمالها في وقت لاحق من الأسبوع.

وتأتي الضغوط على الأسهم الأمريكية في ظل استمرار الاضطرابات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتصاعد ترقب المستثمرين لنتائج «إنفيديا»، التي تمثل اختباراً مهماً لتقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى واستدامة الزخم الاستثماري في القطاع.

وكانت الأسهم قد سجلت عند جرس الافتتاح تراجعاً، إذ انخفض «داو جونز» 80.5 نقطة إلى 52267.06 نقطة، وتراجع «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 47.7 نقطة إلى 7513.98 نقطة، فيما خسر «ناسداك» 282.9 نقطة ليصل إلى 24853.35 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بأكثر من 1% عند افتتاح جلسة اليوم الاثنين، في ظل حذر المستثمرين قبيل إعلان شركة «إنفيديا» عن نتائج أعمالها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومع استمرار حالة الاضطراب في قطاع الذكاء الاصطناعي دون أي مؤشرات على الانحسار.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 80.5 نقطة، أي بنسبة 0.15%، ليصل عند الافتتاح إلى 52267.06 نقطة. كما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بمقدار 47.7 نقطة، أي بنسبة 0.63%، ليصل إلى 7513.98 نقطة، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المجمع بمقدار 282.9 نقطة، أي بنسبة 1.13%، ليصل إلى 24853.35 نقطة عند جرس الافتتاح.