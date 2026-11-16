الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من عام مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين ​إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام متأثرة بارتفاع الدولار بعد ‌إشارات تميل ​إلى التشديد النقدي صادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، عززت توقعات رفع الفائدة، في حين يترقب المتعاملون تعليقات لرئيس المجلس كيفن وورش بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.

وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3874.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ⁠في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025 عند 3830 دولاراً، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3878 دولاراً.

وقال روبن بار المستشار المستقل ‌لدى شركة (آر. بي. إم. سي) إن المتعاملين يترقبون ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية، بعد أن أشار عدد ‌من مسؤوليه إلى احتمال تطبيق زيادة كبيرة.

وظل الدولار قرب أعلى ‌مستوياته منذ أبريل 2025، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس ‌المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات ‌الأخرى.

وقال جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي أمس الأحد إن التضخم لا يزال «مرتفعاً للغاية»، ​وإن البنك المركزي «لا يزال ‌أمامه عمل يتعين القيام ​به» للسيطرة على ضغوط الأسعار.

وقالت ماري ⁠دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إن مؤشرات استمرار التضخم، وخاصة في قطاع الخدمات، تعزز الحجة الداعية إلى المزيد من التشديد النقدي.

وتظهر أداة ​فيد ووتش ⁠التابعة لمجموعة (سي. إم. إي) أن الأسواق ترى ⁠احتمالاً يبلغ 91% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، وتضع في الحسبان احتمال 9% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

ويترقب ⁠المستثمرون تعليقات وورش في وقت لاحق ومحضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر أكتوبر المقرر صدوره يوم الأربعاء من أجل التكهن بمسار الفائدة الأمريكية.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كونه لا يدر عائداً.

من ناحية أخرى، توقعت دراسة أجرتها شركة ميتالز فوكس للاستشارات ونشرت يوم ‌الجمعة تراجعاً 5 % في الطلب العالمي على الفضة في 2026، مشيرة إلى ضعف الطلب على ​المجوهرات وتراجع استخدامها في الخلايا الشمسية مع تسارع الاستبدال بسبب ارتفاع الأسعار.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 47.78 دولاراً للأوقية. ونزل البلاتين 2.2% إلى 1460.94 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 991.91 دولاراً. (لندن - رويترز)