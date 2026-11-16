ارتفاع عوائد السندات الأوروبية مع تصاعد توقعات رفع الفائدة

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية، الاثنين، بعدما دفعتها قفزة الأسبوع الماضي، الناجمة عن بيانات أمريكية قوية عززت المخاوف بشأن التضخم، إلى زيادة الرهانات على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2027.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.38%، وكانت قد سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر، كما حققت أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف سبتمبر.

وفي المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.15%.

ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى عدم صدور أخبار جوهرية كبيرة تبرر تحركات سندات منطقة اليورو عقب بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عامين يوم الجمعة، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع، إلى جانب تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في «آر بي سي بلو باي» لإدارة الأصول: «نتوقع أن تواصل أسعار الفائدة في المنطقة الأوروبية أداءها الأفضل مقارنة بالولايات المتحدة».

احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط

وأضاف: «نظراً إلى أن الشركة ترى أن احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط أقل بكثير، فمن المتوقع أن تستأنف أسعار الطاقة مسارها الهبوطي، وهو ما سيصب في مصلحة أدوات الدخل الثابت الأوروبية والأصول عالية المخاطر بدرجة أكبر».

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.23% بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50%، ارتفاعاً من نحو 3% كانت الأسواق تتوقعها في بداية الأسبوع الماضي.

كما أشارت العقود إلى توقعات ببلوغ سعر الفائدة 2.75% بحلول ديسمبر.

وتراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 4.43%.

وارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية «أو إيه تي» والسندات الألمانية الآمنة «بوند» بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 154.50 نقطة أساس، ويُعد هذا الفارق مؤشراً على العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية بدلاً من الألمانية.

وكان الفارق قد بلغ 177.71 نقطة أساس في 22 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر 2011، خلال ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وقال داودينغ من «بلو باي»: «ما زلنا نحتفظ بمراكز شراء محدودة في السندات الفرنسية والإيطالية والرومانية، مع التركيز على الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة».

ومع ذلك، ظلت السندات الفرنسية عرضة للضغوط قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن مسار المالية العامة في فرنسا.