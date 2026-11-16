عودة تدريجية لحركة الطيران في أمريكا بعد 3 أيام من الاضطرابات

بدأت حركة الطيران في الولايات المتحدة تعود تدريجياً إلى طبيعتها، الاثنين، بعد 3 أيام من الاضطرابات الواسعة التي أعقبت قراراً استثنائياً بوقف إقلاع الطائرات، أصدرته سلطات الطيران الأمريكية، في واقعة تعد من الأندر في تاريخ الملاحة الجوية بالبلاد.

وكان قرار وقف الإقلاع، الذي صدر بعد ظهر الجمعة، ثاني توجيه من نوعه على مستوى الولايات المتحدة منذ إيقاف الرحلات الجوية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وأرجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأزمة إلى خلل في تحديث معدات الاتصالات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية.

وأظهرت بيانات شركة «فلايت أوير» المتخصصة في تتبع الرحلات إلغاء أكثر من 250 رحلة مرتبطة بالولايات المتحدة، سواء داخل البلاد أو منها وإليها، كانت مقررة الاثنين، مقارنة بأكثر من 2300 رحلة أُلغيت الأحد، كما تجاوز عدد الرحلات المتأخرة 700 رحلة، مقابل أكثر من 10 آلاف رحلة في اليوم السابق.

وسعت إدارة ترامب إلى طمأنة المسافرين بعد أيام من الفوضى، وسط تساؤلات بشأن كيفية وقوع اضطراب بهذا الحجم في أكبر اقتصاد بالعالم، الذي يفاخر بتقدمه التكنولوجي.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، اضطر آلاف المسافرين العالقين إلى الانتظار داخل المطارات المزدحمة، فيما جلس بعضهم على الأرض ترقباً للمعلومات أو لإعادة حجز رحلاتهم.

وأرجع مسؤولون الأزمة إلى خلل في أعمال تحديث كابلات الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية. وكان ترامب قد وجه اللوم إلى إدارة سلفه جو بايدن، قائلاً إنه ورث نظاماً يعاني مشكلات متراكمة، ودعا الكونغرس إلى إقرار تمويل لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية القديمة.

وقال ترامب إن إدارة بايدن تركت وراءها مشكلات كبيرة في إدارة الطيران الفيدرالية، مضيفاً أن الأموال التي أُنفقت لم تحقق النتائج المرجوة، بل زادت النظام تدهوراً.

وكان رئيس إدارة الطيران الفيدرالية، برايان بيدفورد، قد توقع السبت عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بحلول نهاية يوم الأحد، لكن وزير النقل شون دافي أوضح أن استعادة انتظام الرحلات ستستغرق وقتاً أطول، بسبب خروج طائرات وأطقم من مواقعها المعتادة نتيجة الأزمة.

وقال دافي، في تصريحات لشبكة «إيه بي سي نيوز»، إن الحركة ستبدأ بالتحسن خلال الأحد، لكن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد لا تتحقق قبل الاثنين.

مطالب بتمويل تحديث أنظمة الملاحة الجوية

ورفض دافي الدعوات المطالبة باستقالته على خلفية الاضطرابات، مشيراً إلى أنه تسلم بنية تحتية متقادمة لمراقبة الحركة الجوية، تشمل معدات رادار يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي.

وقال، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إنه يتحمل مسؤولية منصبه، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الاعتراف بحالة البنية التحتية التي ورثتها الإدارة الحالية.

وطالب وزير النقل بتخصيص 50 مليار دولار لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية وتطويرها، داعياً الكونغرس إلى التحرك لمواجهة الأزمة.

في المقابل، سارع الديمقراطيون إلى انتقاد الإدارة الجمهورية، معتبرين أن الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ عامين، كان بإمكانه اتخاذ خطوات لمعالجة تقادم أنظمة الطيران قبل وقوع الاضطرابات الأخيرة.