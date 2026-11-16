«غولدمان ساكس»: فائض النفط العالمي يبلغ مليوني برميل يومياً في 2027 والأسعار ستهبط

تتجه سوق النفط العالمية إلى مواجهة فائض كبير في المعروض خلال عام 2027، بما يرجح ممارسة ضغوط هبوطية على الأسعار، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، واحتمالات تعطل الإمدادات، وفق تقديرات بنك «غولدمان ساكس»، الذي يتوقع أن تتجاوز مستويات الإنتاج الطلب الفعلي على الخام بصورة ملحوظة خلال العام المقبل.

وقال محللون في البنك، من بينهم دان ستروفين، في مذكرة صادرة في 15 نوفمبر، إن فائض إنتاج النفط الخام مقارنة بالاستهلاك النهائي قد يصل إلى مليوني برميل يومياً في 2027، حتى بعد احتساب اضطرابات محتملة في الإمدادات تعادل نصف هذه الكمية.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت نحو 88 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 78 دولاراً بحلول نهاية 2027، مع انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية، وعودتها تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة تتأثر بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، التي أحدثت اضطرابات واسعة في تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وأثارت مخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر مضيق هرمز، قبل أن يتمكن الموردون من التكيف تدريجياً من خلال مسارات تصدير بديلة، وإعادة توجيه جزء من التدفقات.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن سوق النفط العالمية تتجه نحو تسجيل فائض في المعروض للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع، في إشارة إلى قدرة المنتجين والمستهلكين على التكيف مع الاضطرابات التي شهدتها السوق.

ويرى محللو «غولدمان ساكس» أن التنافس بين مخاطر تعطل الإمدادات، وقدرة السوق على استيعاب الصدمات سيظل عاملاً مؤثراً في حركة الأسعار، متوقعين ارتفاع إمدادات الشرق الأوسط لتتجاوز متوسط مستوياتها المسجلة في 2025، بدعم من استمرار عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، وتوسيع البنية التحتية لخطوط الأنابيب، في حين يُرجح توقف نمو الإمدادات في مناطق أخرى.

وجرى تداول خام برنت قرب 96 دولاراً للبرميل في تعاملات الاثنين، بعد موجة من التقلبات، مقارنة بذروة تجاوزت 126 دولاراً خلال التعاملات اليومية في أبريل الماضي، وهي أعلى مستويات يسجلها الخام منذ 2022، وبلغ متوسط سعره منذ بداية العام نحو 91 دولاراً للبرميل.

خريطة الإمدادات

وفي مسعى لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز تتجه دول خليجية منتجة للنفط إلى تعزيز قدرات التصدير عبر مسارات بديلة، بما يتيح نقل الخام مباشرة إلى خليج عُمان والبحر الأحمر والبحر المتوسط.

ويتوقع «غولدمان ساكس» دخول طاقات إضافية لخطوط الأنابيب تبلغ 3.8 ملايين برميل يومياً إلى الخدمة خلال العام المقبل، نتيجة الاستثمارات التي ينفذها منتجو النفط في الخليج لتوسيع خيارات نقل وتصدير الخام، وتخفيف تعرض الإمدادات للمخاطر الجغرافية.