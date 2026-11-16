جولدمان يتوقع هبوط خام برنت إلى 78 دولاراً في 2027

توقع جولدمان ساكس ​أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 ‌دولارا ​للبرميل العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 78 دولارا بحلول ديسمبر 2027، إذ يضغط عودة فائض المعروض على الأسواق، لكنه يرى احتمالات صعود للأسعار في الأجل القريب بسبب الهجمات على ⁠حركة الشحن في الشرق الأوسط.

وقال البنك إنه يتوقع أن تعود أسعار الخام إلى مستويات طبيعية، وأن يبلغ متوسط خام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 78 دولارا للبرميل في 2027 وأن ينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العام.

ويرى جولدمان ساكس أن ‌أسعار المنتجات النفطية ستتراجع، لكنها ستظل ‌فوق متوسطاتها بكثير، مع توقعه أن يبلغ متوسط ‌سعر الجملة لديزل في الولايات ‌المتحدة 150 دولارا للبرميل في 2027.

وقال البنك في مذكرة ​مؤرخة يوم الأحد "ما ‌زلنا نرى ​مخاطر كبيرة تحيط بأسعار النفط، ⁠مع مخاطر صعودية لأسعار السوق في الأجل القريب ناجمة عن تكثيف الهجمات على الشحن والأضرار التي ​تلحق بالبنية ⁠التحتية النفطية وتعافي ⁠علاوة المخاطر، لكن هناك أيضا احتمالات هبوط للأسعار على المدى المتوسط بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب أو ⁠انخفاض علاوة المخاطر عن مستواها في سيناريو الأساس".

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط توقعات بفائض في المعروض، بعدما عادت شحنات من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما ‌كانت عليه قبل الحرب، واتخذت الولايات المتحدة خطوات لدعم نقل شحنات الوقود ​بين موانئها المحلية.

قال جولدمان ساكس إن السيناريو الأساسي ينطوي على بلوغ فائض 2027، الذي يعرف بأنه إنتاج النفط مطروحا منه الطلب النهائي ​على النفط، مليوني برميل ‌يوميا.