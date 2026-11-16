الدولار يواصل مكاسبه والين يتجاهل بيانات يابانية ضعيفة

ارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي في التعاملات الآسيوية يوم ​الاثنين، مع زيادة المتعاملين رهاناتهم على تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية العام المقبل، بينما تجاهل المستثمرون ‌انكماشا غير متوقع للاقتصاد ​الياباني في الربع الثالث.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي 0.1 بالمئة إلى 103.47، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.

واكتسب الدولار قوة أمام معظم العملات ⁠المنافسة بعد تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات تضخم قوية لشهر أكتوبر، مما أعاد الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه اتخاذ إجراءات قوية لكبح ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1016 دولار، فيما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار، وتراجع ‌الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6763 دولار، بينما استقر نظيره النيوزيلندي عند 0.5520 دولار.

وظل الين قرب أدنى مستوياته في شهرين مقابل الدولار ولم يشهد تغيرا يذكر أمام اليورو، بينما عكفت الأسواق على تقييم تأثير أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني على آفاق ‌السياسة النقدية لبنك اليابان.

وأظهرت بيانات انكماش ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل سنوي ‌0.1 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في أداء أضعف من توقعات بنمو 0.3 بالمئة.

وتذبذب الين ‌بين المكاسب والخسائر دون تحركات كبيرة، واستقر عند ‌159.59 ينا مقابل الدولار، وارتفع 0.1 بالمئة أمام اليورو إلى 175.81 ينا، بالقرب من مستويات يُعتقد أن السلطات الأمريكية واليابانية تدخلت عندها في وقت سابق هذا ​العام.

واستقر الدولار مقابل اليوان الصيني عند 6.6718 يوان في التعاملات الخارجية، بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي الصيني نما بوتيرة أبطأ في أكتوبر، مسجلا زيادة 4.8 بالمئة عن الشهر المقابل من العام السابق، بينما ⁠تباطأ أيضا نمو مبيعات التجزئة.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال ضمني 91.1 بالمئة لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل الذي يستمر يومين وينتهي في التاسع من ديسمبر، مقابل احتمال 8.9 بالمئة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، انخفاضا من 11.5 بالمئة يوم الجمعة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتظهر الأداة أن المتعاملين يضعون في الحسبان أربعة زيادات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر ‌من العام المقبل، وإن كان ذلك بفارق ضئيل.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 0.6 نقطة أساس إلى 5.1453 بالمئة.

وفي أسواق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.4 بالمئة إلى 64796.40 دولارا، ولا تزال هشة بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام دفعت أكبر عملة رقمية إلى أدنى مستوى في ​أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما زادت ‌إيثر 0.5 بالمئة إلى 1827.86 دولارا.