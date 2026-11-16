النفط يهبط بفعل توقعات فائض في المعروض

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط توقعات بفائض في المعروض، ​بعدما عادت شحنات من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما ‌كانت عليه قبل الحرب، ​واتخذت الولايات المتحدة خطوات لدعم نقل شحنات الوقود بين موانئها المحلية.

وبحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا بما يعادل 0.49 بالمئة إلى 95.37 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 88.33 دولارا.

وأغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، إذ قيّم السوق مؤشرات على تراجع ⁠المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، التي دخلت شهرها التاسع. وهبط الخامان القياسيان 16 و13 بالمئة على الترتيب في الأسبوع السابق.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الرابع من ‌العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط رغم استمرار الهجمات على الشحن.

وأضافت وكالة الطاقة أن إمدادات النفط ‌ستبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل ‌يوميا في الربع الرابع، بزيادة 1.7 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع. وكانت الوكالة توقعت في السابق عجزا في المعروض خلال ​الربع الرابع.

وقدمت الوكالة ‌أيضا مزيدا من التفاصيل بشأن ​الكميات المتبقية من سحب غير مسبوق للنفط ⁠من احتياطيات الطوارئ لدى أعضائها تعهدت به في مارس، وقالت إن 71 مليون برميل ستتاح بحلول نهاية فبراير، بما في ذلك 15 مليون برميل من الديزل لتخفيف ضيق ​السوق.