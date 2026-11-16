الصين.. نمو الإنتاج النفطي 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر

أظهرت بيانات أصدرها ‌المكتب ​الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط الخام في أكتوبر 2.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.45 مليون طن.

وبلغ ‌إجمالي الإنتاج منذ بداية العام 183.04 ‌مليون طن، بزيادة 1.1 بالمئة ‌مقارنة بالعام السابق.

وانخفض ‌استهلاك المصافي ‌من الخام في أكتوبر 8.1 بالمئة ‌على ​أساس سنوي ⁠إلى 58.3 مليون طن، بينما بلغ إجمالي ​حجم المعالجة ⁠منذ ⁠بداية العام 571.9 مليون طن، بانخفاض ⁠6.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 0.8 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي إلى ‌22.2 مليار متر مكعب. وبلغ ​الإنتاج منذ بداية العام 218.1 مليار متر مكعب، بزيادة 0.9 بالمئة.