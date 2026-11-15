فولكس فاجن تستهدف بيع 9 ملايين سيارة عالمياً وهامش ربح 9 % بحلول 2030

أعلن أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية، عن أهداف استراتيجية طموحة للمجموعة حتى عام 2030، تشمل بيع نحو 9 ملايين سيارة سنوياً على مستوى العالم، والوصول بهامش الربح إلى 9 %، رغم التحديات التي تواجه صناعة السيارات وتزايد الضغوط على أداء أكبر مجموعة سيارات في أوروبا.

وقال بلومه، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: إن المجموعة تسعى إلى بيع نحو 9 ملايين سيارة بحلول عام 2030، وتحقيق هامش ربح يبلغ 9 %، مؤكداً أن الوصول إلى هذا المستوى من الربحية سيكون إنجازاً غير مسبوق في تاريخ فولكس فاجن.

وتعكس هذه المستهدفات طموح المجموعة لاستعادة مستويات قوية من الأداء التشغيلي، لا سيما أن هدف المبيعات يقترب من حجم التسليمات المسجل خلال العام الماضي، عندما باعت المجموعة 8.98 ملايين سيارة حول العالم.

لكن التحدي الأكبر يتمثل في تحسين الربحية، إذ بلغ هامش الربح التشغيلي للمجموعة 2.8% في عام 2025، فيما تشير أحدث توقعاتها إلى أن الربح التشغيلي لن يتجاوز 1 % من الإيرادات خلال العام الجاري، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه عملياتها في ظل ارتفاع التكاليف وتغير ظروف الأسواق العالمية.

إعادة الهيكلة وخفض التكاليف

وفي موازاة الأهداف التوسعية، دافع بلومه عن خطة المجموعة لإعادة الهيكلة وشطب أكثر من 100 ألف وظيفة، نافياً أن تكون الخطة تقليصاً جذرياً لحجم الأعمال، كما وصفها البعض.

وقال: إن المجموعة تخصص مليارات اليورو لتغطية تكاليف اتفاقيات إنهاء عقود العمل بالتراضي، في إطار إعادة تنظيم عملياتها وتحسين كفاءة الإنفاق. وأشار إلى أن تكاليف العمالة في مواقع الإنتاج الألمانية تعادل نحو ضعف نظيرتها في دول أوروبية أخرى، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه القدرة التنافسية لعمليات التصنيع داخل ألمانيا.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي فولكس فاجن لخفض قاعدة التكاليف وتحسين الإنتاجية، بما يتيح لها تعزيز هوامش الربح في بيئة تتسم بتزايد المنافسة وضغوط الأسعار، خصوصاً مع التحولات المتسارعة في صناعة السيارات والتغيرات في أنماط الطلب.

الصين سوق صعبة وليست خاسرة

وعلى صعيد الأسواق الدولية، أكد بلومه أن السوق الصينية لم تتحول بعد إلى سوق خاسرة بالنسبة لفولكس فاجن، مشيراً إلى أن المجموعة باتت تنتج داخل الصين بتكاليف مماثلة لتلك التي تتحملها الشركات الصينية.

ومع ذلك، أقر بحدة الضغوط التي يشهدها أكبر أسواق السيارات في العالم، موضحاً أن سوق السيارات الصينية انكمشت إجمالاً بنسبة 20 % خلال العام الجاري، فيما تراجعت الأسعار بنحو 15 % على مدار عامين.

وتضع هذه التطورات شركات السيارات العالمية أمام معادلة صعبة، تجمع بين ضرورة الحفاظ على الحصة السوقية والقدرة على المنافسة السعرية، مع حماية هوامش الربحية في سوق تتزايد فيه المنافسة من الشركات المحلية.

وتكشف أهداف فولكس فاجن لعام 2030 عن مسارين متوازيين للمجموعة؛ أولهما الحفاظ على حجم مبيعات يقترب من 9 ملايين سيارة سنوياً، وثانيهما إجراء تحول واسع في هيكل التكاليف والعمليات للوصول إلى هامش ربح 9 %. وبينما يمثل الهدف الأول الحفاظ على الحجم العالمي للأعمال، فإن الهدف الثاني يتطلب تغييراً كبيراً في اقتصادات الإنتاج والتشغيل، خصوصاً في ألمانيا والصين، وهما من الأسواق المحورية في استراتيجية المجموعة.