من الرقائق إلى مراكز البيانات.. سامسونغ توسّع رهاناتها على الذكاء الاصطناعي

تسعى مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية إلى توظيف قوتها الصناعية والتكنولوجية لتوسيع حضورها في طفرة الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً موقعها التقليدي بوصفها أحد أبرز موردي أشباه الموصلات والذاكرة، نحو بناء منظومة متكاملة تمتد من تصميم مراكز البيانات وتشييدها إلى تشغيلها وتوفير أنظمة الطاقة والمكونات الأساسية اللازمة لها.

غير أن هذا الطموح يواجه اختباراً يتعلق بقدرة شركات المجموعة المتعددة على العمل ككيان متكامل، وتحويل تنوع أنشطتها إلى ميزة تنافسية قابلة للاستثمار التجاري.

وخلال العام الماضي، كثّفت المجموعة خطواتها لتعزيز موقعها في سلسلة إمداد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، شملت استثمار مليار دولار في شركة تشغيل مراكز البيانات «هيليكس ديجيتال إنفراستركتشر»، المدعومة من «كيه كيه آر» و«إنفيديا»، والاستحواذ على شركة أوروبية متخصصة في أنظمة التبريد، إلى جانب إبرام شراكة مع «أوبن إيه آي» لتطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات الحوسبة.

وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، تقوم استراتيجية سامسونغ على الاستفادة من القدرات المتكاملة لشركاتها التابعة؛ إذ تتولى ذراع الإنشاءات بناء مراكز البيانات، فيما توفر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات حلول التصميم والتشغيل، وتسهم شركة البطاريات في أنظمة تخزين الطاقة، بينما تقدم وحدة أشباه الموصلات رقائق الذاكرة المتطورة والمكونات الإلكترونية.

وعقب استثمارها في «هيليكس» خلال سبتمبر، أكدت المجموعة أنها تستعد لتوسيع دورها في القطاع، والانتقال من موقع المورد التقليدي للمكونات الإلكترونية إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل منظومة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

ما وراء صناعة الرقائق

تعكس هذه التحركات رغبة سامسونغ في تنويع مصادر استفادتها من طفرة الذكاء الاصطناعي، وعدم حصرها في قطاع أشباه الموصلات، الذي يحقق عوائد كبيرة خلال فترات الانتعاش، لكنه يظل عرضة لدورات السوق وتقلبات الطلب والأسعار.

ورغم أن «سامسونغ إلكترونيكس» تمثل الواجهة الأشهر للمجموعة، بفضل نشاطها في الرقائق والهواتف الذكية وأجهزة المستهلك، فإن «سامسونغ غروب» تضم شركات تعمل في قطاعات متنوعة، من الإنشاءات وبناء السفن إلى التأمين والخدمات الأمنية وتكنولوجيا المعلومات.

وقد نشأ عدد من هذه الشركات في الأصل لتلبية احتياجات المجموعة الداخلية، ولا يزال «سامسونغ» يمثل العميل الرئيسي لبعضها، لكن الرهان الجديد يتمثل في تحويل هذه القدرات إلى أنشطة تجارية مستقلة نسبياً، قادرة على استقطاب عملاء عالميين والاستفادة من الإنفاق المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، تجري «سامسونغ إس دي إس»، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشغيل مراكز البيانات، محادثات أولية مع شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بشأن إمكانية انضمامهما إلى قائمة مستأجري مراكز البيانات التابعة لها. وتتولى الشركة حالياً تشغيل منشآت يُستخدم معظمها لدعم أنشطة المجموعة.

ويتوقع محللون أن ترتفع إيرادات «سامسونغ إس دي إس» من مراكز البيانات إلى 6.6 تريليونات وون، ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار، بحلول عام 2031، أي قرابة ستة أمثال مستوياتها الحالية، في انعكاس للفرص التي يتيحها التوسع العالمي في قدرات الحوسبة والتخزين.

شراكة مع أوبن إيه آي

وتستند استراتيجية سامسونغ إلى تعاون قائم مع «أوبن إيه آي»، إذ وقعت المجموعة العام الماضي اتفاقاً لتوريد رقائق ذاكرة متطورة إلى مشروع «ستارغيت» الأمريكي، الذي يستهدف تطوير بنية تحتية واسعة النطاق لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ولم يقتصر التعاون على توريد المكونات، بل امتد إلى مشاركة «سامسونغ إس دي إس» في تصميم مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها.

كما أعلنت «سامسونغ سي آند تي» للإنشاءات و«سامسونغ للصناعات الثقيلة» عزمهما التعاون مع الشركة الأمريكية في تطوير مراكز بيانات عائمة، بما يوسع نطاق مشاركة المجموعة في مراحل مختلفة من سلسلة الإمداد.

وترى مؤسسة «مورغان ستانلي» أن «سامسونغ إس دي إس» تتمتع بموقع مناسب للاستفادة من الزيادة الكبيرة في مشروعات بناء مراكز البيانات، مدعومة باتجاه حكومات حول العالم إلى تعزيز متطلبات تخزين البيانات محلياً، وهو ما يضيف مصدراً آخر للطلب إلى جانب احتياجات شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية.

وتتضح ضخامة الفرصة من تقديرات «ماكينزي»، التي تشير إلى أن الطلب العالمي على سعة مراكز البيانات قد يقترب من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030، مع استحواذ أحمال الذكاء الاصطناعي على نحو 70% من الإجمالي. وقد يتطلب توفير قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحدها استثمارات رأسمالية تصل إلى 5.2 تريليونات دولار.

وقال جونغهو كيم، أستاذ الهندسة الكهربائية في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، إن سامسونغ تمتلك فرصة لتقديم حلول متكاملة، موضحاً أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تتمتع بقوة في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، لكنها تعتمد بدرجة كبيرة على موردين خارجيين في الأجهزة والمكونات.

مخاوف من تكلفة التوسع

على الرغم من اتساع الفرص، فإن الاندفاع العالمي للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات بشأن حجم الإنفاق ومدى قدرة العوائد المستقبلية على تبرير الاستثمارات الضخمة. وقد زادت النتائج المالية الأخيرة لشركات التكنولوجيا من اهتمام المستثمرين بكلفة بناء مراكز البيانات، خصوصاً في ظل تسارع الإنفاق على الخوادم والرقائق والطاقة والتبريد.

وتضاف إلى ذلك مخاوف من احتمال تشديد القيود التنظيمية على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، بعد انتصارات انتخابية لمرشحين ديمقراطيين تعهدوا بوقف بناء هذه المنشآت في ولاياتهم، ما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالطاقة واستخدام الأراضي والتأثيرات المحلية للمشروعات الضخمة.

لكن سانجيف رانا، رئيس أبحاث كوريا لدى شركة «سي إل إس إيه»، يرى أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمثل اتجاهاً هيكلياً طويل الأمد، حتى وإن شهد السوق تقلبات على المدى القصير. وتوقع أن تستمر الاستثمارات الضخمة في المنتجات والتقنيات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، بل والعقود المقبلة.

الاختبار الأصعب

وربما يكون التحدي الأكثر تعقيداً أمام سامسونغ تنظيم العلاقة بين شركات المجموعة وتحويل قدراتها المتفرقة إلى عرض متكامل للعملاء. فالمجموعة تمتلك خبرات في الإنشاءات والطاقة والبطاريات والرقائق والخدمات الرقمية، لكن جمع هذه الأنشطة ضمن مشروعات موحدة يتطلب تنسيقاً استراتيجياً وقرارات استثمارية مشتركة.

وحتى عام 2017، كان لدى المجموعة مكتب للاستراتيجية المستقبلية يتولى تنسيق القرارات على مستوى الشركات التابعة، قبل إغلاقه في أعقاب فضيحة فساد سياسي تورطت فيها قيادات بالمجموعة. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت سامسونغ على هيئات تنسيق أصغر ومقسمة وفق قطاعات الأعمال، بدلاً من وجود مركز قوي لصنع القرار الاستراتيجي على مستوى المجموعة بأكملها.

ويرى محللون أن هذا الهيكل قد يجعل تنفيذ المشروعات الكبرى أكثر تعقيداً، خصوصاً أن مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين شركات متعددة، وتوحيداً للقدرات الفنية والتجارية والتمويلية.

وقال بيتر لي، المحلل لدى «سيتي»، إن سامسونغ تمتلك نطاقاً واسعاً من الإمكانات، لكنها كانت أقل نجاحاً نسبياً في جمع هذه القدرات ضمن عرض متكامل للعملاء.

كما تبرز تساؤلات حول قدرة بعض الشركات التابعة على التوسع في خدمة عملاء خارجيين، في ظل استمرار اعتماد عدد منها على المجموعة نفسها للحصول على الجزء الأكبر من أعمالها.

الرهان الأكثر ربحية

وفي مقابل الطموح إلى امتلاك وتشغيل مراكز البيانات، يرى بعض المحللين أن الفرصة الأكثر واقعية وربحية لسامسونغ قد تكمن في تعزيز موقعها كمورد للأنظمة والمكونات التي تقوم عليها هذه المنشآت.

وتقدم المجموعة بالفعل مجموعة من العناصر الأساسية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تشمل رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، وركائز التغليف المتقدم لأشباه الموصلات، ووحدات البطاريات الاحتياطية للخوادم، وهي منتجات ترتبط مباشرة بالطلب المتزايد على قدرات الحوسبة.

وقال رانا إن تعزيز المزايا القائمة في مجال المكونات وتوسيعها قد يكون أكثر فائدة للمجموعة، بالنظر إلى هوامش الربح المرتفعة التي تحققها هذه الأنشطة، مشيراً إلى أن امتلاك مراكز البيانات أو تشغيلها ليس بالضرورة المجال الذي تستطيع سامسونغ من خلاله تحقيق أفضل استفادة من قدراتها.

وبذلك، لا يتمثل رهان سامسونغ بالضرورة في التحول إلى واحدة من كبرى شركات تشغيل مراكز البيانات، بل في توظيف شبكة شركاتها الصناعية والتكنولوجية لاقتناص حصة أكبر من الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي، سواء عبر توريد الرقائق والبطاريات وأنظمة التبريد، أو المشاركة في التصميم والبناء والتشغيل. ويبقى نجاح هذا التوجه مرهوناً بقدرة المجموعة على تحقيق التكامل بين شركاتها، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية في سوق تتسع فرصه بقدر ما تتزايد كلفة الدخول إليه.