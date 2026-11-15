المركزي الهندي يراجع سقف الدخل المؤهل لقروض التمويل متناهي الصغر

دعا إس سي مورمو، نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى تعزيز ممارساتها في الإقراض، محذراً من أن التحديات الجيوسياسية والظواهر المناخية الحادة والممتدة قد تلقي بأعباء غير متناسبة على الأسر منخفضة الدخل، وتزيد من الضغوط التي تواجه قدرتها على السداد.

وقال مورمو، خلال كلمة ألقاها أمس السبت في فعالية نظمتها شبكة مؤسسات التمويل متناهي الصغر: إن البنك المركزي رصد اتجاهاً تصاعدياً في أسعار الفائدة على قروض هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على ضرورة أن تنعكس المنافسة بين المؤسسات الممولة في صورة قروض بأسعار فائدة عادلة وتنافسية.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية «برس تراست أوف إنديا» عن مورمو قوله: إن تعزيز ممارسات الإقراض يكتسب أهمية خاصة في ظل تعرض الفئات منخفضة الدخل لتداعيات الصدمات الاقتصادية والمناخية، التي قد تؤثر في دخولها واستقرار أوضاعها المالية بدرجة أكبر من غيرها.

وفي سياق متصل، أعلن نائب محافظ البنك المركزي أن بنك الاحتياطي الهندي سيجري مراجعة لحد الدخل السنوي الذي يؤهل الأسر للحصول على قروض التمويل متناهي الصغر، والمحدد حالياً عند 300 ألف روبية، في خطوة تستهدف إعادة تقييم معايير الأهلية لهذا النوع من التمويل.

لكنه أكد أن البنك لا يعتزم إعادة النظر في نسبة الالتزامات الثابتة إلى الدخل، التي تضع سقفاً للأقساط الشهرية عند 50 % من دخل الأسرة، بما يضمن عدم تجاوز التزامات السداد نصف الدخل الشهري.

وتعكس تصريحات المسؤول الهندي توجه البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الوصول إلى التمويل متناهي الصغر، والحفاظ على قدرة الأسر المقترضة على الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد تعرض الفئات محدودة الدخل للمخاطر الاقتصادية والمناخية.