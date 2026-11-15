«كيا» تتجاوز 300 ألف سيارة كهربائية وهجينة في كوريا الجنوبية منذ بداية 2026

أعلنت شركة «كيا» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات تجاوز مبيعاتها المحلية من السيارات الكهربائية والهجينة حاجز 300 ألف وحدة منذ بداية العام الجاري وحتى 9 نوفمبر، لتصبح أول شركة سيارات في كوريا الجنوبية تحقق هذا الإنجاز خلال عام واحد، في مؤشر على تسارع التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة في أحد أبرز أسواق السيارات الآسيوية.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن الشركة، التابعة لمجموعة «هيونداي موتور»، أن مبيعاتها من الفئتين بلغت 300 ألف و48 سيارة، بنمو نسبته 41.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تنامي الطلب على الطرازات الكهربائية والهجينة ضمن محفظة الشركة.

وجاء هذا الإنجاز امتداداً لمسار تصاعدي في مبيعات "كيا" من المركبات ذات أنظمة الدفع الكهربائية والهجينة؛ إذ تجاوزت المبيعات السنوية 100 ألف وحدة للمرة الأولى في عام 2021، عندما سجلت 109 آلاف و741 سيارة، قبل أن تتخطى حاجز 200 ألف وحدة في عام 2024، بإجمالي بلغ 222 ألفاً و85 سيارة.

وسجلت السيارات الكهربائية نمواً لافتاً خلال الفترة الممتدة من بداية العام حتى 9 نوفمبر، مع وصول مبيعاتها إلى 120 ألفاً و360 وحدة، أي أكثر من ضعف مستواها المسجل في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبذلك أصبحت كيا أول شركة سيارات تبيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في السوق الكورية خلال عام واحد.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 16.9% لتصل إلى 179 ألفاً و688 وحدة، لتواصل هذه الفئة تعزيز حضورها في مبيعات الشركة، مستفيدة من تنوع خيارات المستهلكين بين السيارات الكهربائية بالكامل والمركبات التي تجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والنظام الكهربائي.

وبلغ إجمالي مبيعات كيا المحلية منذ بداية العام الجاري 502 ألفاً و286 سيارة، لتشكل السيارات الكهربائية والهجينة نحو 59.7% منها، أي ما يقارب ثلاثة أخماس إجمالي مبيعات الشركة في كوريا الجنوبية، وهو ما يبرز التحول المتزايد في مزيج مبيعاتها لمصلحة المركبات ذات التقنيات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.