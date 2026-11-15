روبن زينغ.. رجل حرّك العالم على البطاريات الصينية

من بدايات متواضعة في مقاطعة فوجيان الصينية، إلى قيادة شركة أصبحت بطارياتها جزءاً أساسياً من سباق السيارات الكهربائية العالمي، صنع روبن زينغ ثروة هائلة من صناعة لا يراها السائق، لكنها قد تحدد مستقبل سيارته.

ففي عالم يطارد فيه رواد الأعمال الشهرة عبر الهواتف والتطبيقات والمنصات الرقمية، اختار روبن زينغ طريقاً مختلفاً. لم يراهن على منتج يراه الناس كل يوم، ولم يؤسس شبكة اجتماعية يتنافس المستخدمون على متابعتها. بل اختار شيئاً أكثر هدوءاً، لكنه أكثر استراتيجية.. ألا وهو: البطارية. ذلك الصندوق الذي يختبئ أسفل أرضية السيارة الكهربائية، ولا يلتفت إليه معظم السائقين، والذي أصبح أساس إمبراطورية صناعية جعلت صاحبه واحداً من أبرز رجال الأعمال في الصين والعالم. إنها قصة رجل لم يكتفِ بالدخول إلى صناعة المستقبل، بل سعى إلى امتلاك أحد مفاتيحها.

ولد زينغ يوكون، المعروف عالمياً باسم روبن زينغ، عام 1968 في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، حيث لم يكن ابن إمبراطورية صناعية جاهزة، بل شق طريقه عبر التعليم والعمل الهندسي، في بلد كان يستعد لتحول اقتصادي وتكنولوجي هائل.

وقد درس الهندسة في جامعة شنغهاي جياو تونغ، ثم واصل دراساته في الهندسة الإلكترونية، قبل أن يحصل على الدكتوراه في الفيزياء من معهد الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. وكانت تلك الخلفية العلمية مهمة؛ فزينغ لم ينظر إلى البطارية باعتبارها سلعة تُشترى وتُباع فحسب، بل باعتبارها مشكلة هندسية معقدة، تتداخل فيها الكيمياء والمواد والتكلفة والسلامة والقدرة على التصنيع بكميات ضخمة.

وفي بدايات حياته المهنية، عمل في قطاع بناء السفن، ثم انتقل إلى صناعة المكونات الإلكترونية. وهناك بدأ يقترب من المجال الذي سيغيّر مسار حياته: بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن.

وفي عام 1999، شارك زينغ في تأسيس شركة «أمبيريكس تكنولوجي ليميتد»، المعروفة اختصاراً باسم «ATL»، والمتخصصة في بطاريات الليثيوم المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. كان ذلك في زمن تتوسع فيه الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية، وكانت الشركات تبحث عن بطاريات أصغر حجماً، وأعلى كفاءة، وقادرة على العمل لفترات أطول. ولم تكن البطارية مكوّناً ثانوياً؛ فحجمها ووزنها وعمرها الافتراضي قد تحدد نجاح الجهاز بأكمله.

وقد استطاعت «ATL» بناء موقع قوي في هذا السوق، ثم استحوذت عليها الشركة اليابانية «TDK» عام 2005، فيما استمر زينغ في إدارة النشاط. وكان بإمكانه أن يكتفي بما تحقق، لكن فرصة جديدة كانت تتشكل بعيداً عن سوق الهواتف.

وقد بدأ العالم يتحدث عن السيارات الكهربائية بوصفها بديلاً محتملاً لمحركات الاحتراق، إلا أن المشكلة الأساسية بقيت قائمة: كيف يمكن إنتاج بطاريات توفر مدى قيادة مناسباً، وتتحمل الاستخدام، وتكون تكلفتها مقبولة؟ وكانت الإجابة تحتاج إلى أكثر من اختراع جيد. كانت تحتاج إلى صناعة كاملة.

وفي عام 2011، شارك زينغ وفريقه في تأسيس شركة جديدة في مدينة نينغده الصينية، حملت اسم «CATL». ولم تكن الخطوة مجرد امتداد لنشاط البطاريات التقليدي؛ بل كانت رهاناً على أن المركبات الكهربائية ستتحول تدريجياً من سوق محدودة إلى صناعة عالمية ضخمة.

لكن هذا الرهان لم يكن مضموناً. فصناعة بطاريات السيارات تتطلب استثمارات كبيرة، ومختبرات متقدمة، وخطوط إنتاج دقيقة، وقدرة على الالتزام بمعايير صارمة للسلامة والجودة. كما أن شركات السيارات لا تستطيع المخاطرة بمنتج قد يؤثر في أداء مركباتها أو سمعتها.

واحتاجت الشركة إلى إثبات قدرتها على المنافسة أمام مورّدين يابانيين وكوريين يمتلكون خبرة راسخة. وجاءت إحدى أهم الفرص في عام 2012، عندما بدأت «CATL» شراكة استراتيجية مع شركة BMW الألمانية، وأصبحت مورّداً مهماً لبطاريات السيارات الكهربائية. وكان ذلك اعترافاً عملياً بأن الشركة الصينية تستطيع دخول سلاسل التوريد التي تعتمد عليها صناعة السيارات العالمية.

ولم تحقق «CATL» صعودها بمجرد زيادة الإنتاج. فقد بنت قدراتها في البحث والتطوير، وعملت على تحسين أداء البطاريات وخفض تكلفتها، ووسعت التصنيع لتلبية احتياجات شركات السيارات. ومع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية، أصبحت البطارية واحدة من أهم عناصر المنافسة بين الشركات: من يستطيع تخزين طاقة أكبر؟ من يستطيع تقليل التكلفة؟ ومن يستطيع الإنتاج على نطاق واسع دون التضحية بالسلامة؟

وتوسعت «CATL» في شراكاتها، وأقامت حضوراً دولياً، ثم أُدرجت أسهمها في بورصة شنتشن عام 2018. ولم تعد مجرد شركة محلية في مدينة صينية؛ بل أصبحت مورّداً استراتيجياً لقطاع يتنافس فيه صانعو السيارات على إعادة تشكيل مستقبل النقل.

وبحسب الشركة، احتلت «CATL» المركز الأول عالمياً في حجم استخدام بطاريات السيارات الكهربائية لمدة تسع سنوات متتالية حتى عام 2025. هذه المكانة تعني أن المنافسة على مستقبل السيارات لا تدور فقط بين الشعارات الموجودة على مقدمة المركبات، بل أيضاً بين الشركات التي تصنع المكونات الأساسية داخلها.

ومع صعود الشركة، تضخمت قيمة حصة زينغ فيها، وأصبح مليارديراً من أبرز أصحاب الثروات المرتبطة بصناعة البطاريات. لكن مغزى قصته لا يكمن في رقم الثروة وحده. فهو لم يصنع إمبراطوريته من منتج نهائي يشتريه المستهلك مباشرة، بل من مكوّن تعتمد عليه شركات أخرى كي تصنع منتجاتها. وهذه إحدى أكثر الطرق أهمية لبناء الأعمال الكبرى: أن تصبح جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة من صناعة أكبر منك.

فحين يتنافس مصنعو السيارات على بيع المركبات، تكون هناك شركات أخرى تتنافس على تزويدهم بالبطاريات والمواد والتقنيات التي تجعل تلك المركبات ممكنة. وقد تكون قيمة هذه الشركات أقل وضوحاً للجمهور، لكنها حاسمة في الاقتصاد العالمي.