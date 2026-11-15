شبكة اتصالات عمرها عقود تكشف ثغرات الطيران الأمريكي

لم تكن الطائرات ولا المطارات هي المشكلة هذه المرة، بل شبكة اتصالات تمتد خلف شاشات مراقبة الحركة الجوية، وتربط الطيارين بالمراقبين ومراكز التحكم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. فعملية صيانة روتينية لاستبدال خطوط نحاسية قديمة بأخرى من الألياف الضوئية تحولت إلى خلل واسع النطاق، كشف مدى اعتماد واحدة من أكبر شبكات الطيران في العالم على بنية تحتية تقنية عتيقة، ومدى حساسية حركة الطيران لأي اضطراب يصيب هذه المنظومة.

وأعادت الأزمة، التي أدت إلى وقف الرحلات المغادرة في أنحاء البلاد لأكثر من أربع ساعات يوم الجمعة، فتح ملف تأخر تحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية الأمريكية، رغم البرامج والاستثمارات المخصصة لتطويرها. فالمشكلة لم تبدأ من عطل في الطائرات أو نقص في قدرات المطارات، وإنما من شبكة رقمية تعمل في الخلفية، وتؤدي دور حلقة الوصل الأساسية بين مكونات منظومة إدارة المجال الجوي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الخلل أصاب شبكة اتصالات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية المعروفة باسم (FTI)، وهي البنية التي تنقل الاتصالات الصوتية بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، إلى جانب بيانات الرادار والرسائل والمعلومات التشغيلية التي تحتاج إليها مراكز التحكم لإدارة حركة الطائرات وتنسيق انتقالها بين المناطق المختلفة.

وتكمن أهمية هذه الشبكة في أنها لا تقتصر على نقل المكالمات اللاسلكية، بل توفر البنية الاتصالية التي تسمح لمراكز المراقبة بتبادل المعلومات ومتابعة الطائرات، بما يضمن استمرار التنسيق بين المراقبين مع انتقال الرحلات عبر المجال الجوي الأمريكي. ولذلك، فإن أي خلل في هذه الحلقة قد يتجاوز الموقع الذي بدأ فيه، ويؤثر في مراكز ومناطق أخرى تعتمد على الشبكة ذاتها.

وتعود جذور المشكلة إلى اعتماد أجزاء من المنظومة على خطوط نحاسية وتقنيات اتصالات قديمة، لم تعد مصممة للتعامل بالكفاءة المطلوبة مع أحجام البيانات ومتطلبات التشغيل الحديثة. وتعمل السلطات الأمريكية منذ سنوات على استبدال هذه الخطوط بكابلات الألياف الضوئية، والانتقال من أنظمة نقل البيانات التناظرية إلى تقنيات رقمية أكثر سرعة وقدرة على استيعاب الاتصالات.

غير أن عملية الانتقال لا تتم بصورة فورية، إذ يتعين تشغيل أجزاء من الشبكة القديمة بالتوازي مع الأنظمة الجديدة خلال مراحل التحديث، وهو ما يفرض تحديات تتعلق بتوافق الأجهزة وآليات توجيه البيانات، فضلاً عن ضرورة ضمان عدم تأثر الاتصالات الحيوية أثناء أعمال الصيانة والتحويل.

خلل واحد امتد تأثيره إلى مراكز مراقبة متعددة

ووفقاً لما عرضه وزير النقل الأمريكي شون دافي ومسؤولون في إدارة الطيران الاتحادية، وقع الخلل أثناء أعمال صيانة في موقع تابع للإدارة، حيث كان مقاول الشبكة، شركة «إل 3 هاريس تكنولوجيز» (L3Harris Technologies)، يستبدل خط اتصالات نحاسياً قديماً بكابل ألياف ضوئية. وأوضح دافي أن التحويل شمل الانتقال من تقنية نقل البيانات المعروفة باسم (TDM) إلى بروتوكول الإنترنت (IP)، في إطار مساعي تحديث الشبكة.

لكن بعد تنفيذ العمل، بدأت أجهزة التوجيه في إرسال عدد كبير بصورة غير طبيعية من محاولات الاتصال إلى أجهزة أخرى ضمن المنظومة، إذ تجاوزت ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ، وفقاً لإفادة الوزير. وأدى تدفق هذه المحاولات إلى إرباك أجهزة الشبكة، والتسبب في اضطرابات متقطعة في الاتصالات مع الطائرات وفي بيانات الرادار، ما دفع السلطات إلى وقف الرحلات المغادرة احترازياً حفاظاً على السلامة.

ولم يقتصر تأثير الخلل على الموقع الذي كانت تجرى فيه أعمال الصيانة؛ إذ أفادت إدارة الطيران الاتحادية بأن اضطراب ترددات الاتصالات امتد إلى ما يصل إلى 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً إقليمياً لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة. وتكمن خطورة هذا الامتداد في أن هذه المراكز تتولى متابعة الطائرات خلال الرحلات الطويلة، وتنسيق انتقالها من نطاق مراقبة إلى آخر، بحيث يتعين أن تصل بيانات الطائرة وتعليمات المراقبة إلى المركز التالي قبل تسليم مسؤولية متابعتها إليه.

وتعتمد هذه العملية على شبكة مترابطة من مراكز التحكم ومواقع إرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية، التي تتيح للمراقبين التواصل مع الطائرات حتى عندما تكون بعيدة عن المطارات. ومن هنا، يمكن لمشكلة تقنية في موقع أرضي واحد أن تنتقل آثارها إلى مناطق واسعة، وتؤثر في حركة طائرات تبعد آلاف الأميال عن مكان بدء العطل.

وأكدت السلطات أن الطائرات التي كانت في الجو وقت صدور قرار وقف الرحلات هبطت بسلام، مستفيدة من إجراءات تشغيلية معروفة للتعامل مع اضطرابات الاتصالات. كما تتوافر للطائرات وسائل احتياطية، من بينها أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وإمكانية التواصل المباشر بين الطيارين، إلى جانب تجهيزات تساعد أطقم القيادة على رصد الطائرات المحيطة. وتوضح هذه البدائل أهمية تعدد وسائل الاتصال، لكنها لا تلغي الحاجة إلى شبكة أرضية مستقرة تتيح للمراقبين إدارة الحركة الجوية على نطاق واسع.



«إل 3 هاريس» في قلب عملية التحديث

وتتولى شركة «إل 3 هاريس» تشغيل شبكة (FTI) منذ عام 2002، وتربط المنظومة نحو ألف موقع تابع لإدارة الطيران الاتحادية، بحسب المعلومات الواردة في تقرير «وول ستريت جورنال». وأعلنت الشركة إنجاز تحديث نحو 70% من الشبكة المعتمدة على الخطوط النحاسية، في حين لا تزال أجزاء أخرى تعمل بالتقنيات القديمة، ما يعني أن عملية التحول لم تصل بعد إلى نهايتها.

وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن مدى كفاءة إجراءات الانتقال بين الأنظمة القديمة والجديدة، خصوصاً أن عملية التحديث تتطلب التعامل مع أجهزة وتقنيات مختلفة في الوقت نفسه. كما تركز التحقيقات على احتمال أن يكون جهاز توجيه جديد معيباً، أو أن يكون الخلل ناجماً عن خطأ في التركيب أو إعدادات التشغيل خلال أعمال الصيانة. ولم تعلن السلطات حتى الآن سبباً نهائياً للحادث، فيما قال دافي إن التحقيق سيحدد ما إذا كان الخلل مرتبطاً بالمعدات أو بأعمال المقاول، مؤكداً أن المساءلة ستأتي بعد اتضاح النتائج.

وفي المقابل، لم تقدم السلطات مؤشرات على أن الحادث نجم عن هجوم إلكتروني أو نشاط تخريبي، كما استبعدت إدارة الطيران الاتحادية وجود صلة له بالذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أنها عطلت الوظيفة التي تسببت في المشكلة على نحو 60 جهاز توجيه من النوع نفسه المستخدم في الشبكة، وبدأت اختبارات إضافية بالتعاون مع الشركة المشغلة لتفادي تكرار الاضطراب.



50 مليار دولار لتحديث منظومة الطيران

وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه السلطات الأمريكية ضغوطاً متزايدة لتسريع تحديث البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية، بعدما ظلت أجزاء منها تعتمد على تقنيات قديمة لسنوات طويلة. وطالب وزير النقل شون دافي الكونغرس بتوفير نحو 50 مليار دولار لتطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية، بما يشمل تحديث الاتصالات وأجهزة التحكم والمعدات والبنية التحتية المرتبطة بإدارة المجال الجوي.

وكان الكونغرس قد أقر العام الماضي تمويلاً بقيمة 12.5 مليار دولار لبدء جهود تحديث النظام، إلا أن المسؤولين يرون أن استكمال التحول يتطلب استثمارات إضافية تتجاوز ذلك المبلغ. وتؤكد الأزمة أن تحديث شبكة الاتصالات لا يتعلق فقط باستبدال الأسلاك النحاسية بالألياف الضوئية، بل يتطلب معالجة الترابط بين مكونات المنظومة، وتطوير أجهزة التوجيه، وتعزيز اختبارات التوافق والاعتمادية قبل إدخال أي تحديثات إلى الخدمة.

وكانت مراجعة سلامة كلفت بها إدارة الطيران الاتحادية في عام 2023 قد حذرت من تقادم شبكة (FTI)، ومن المخاطر المرتبطة باستمرار الاعتماد على تقنيات اتصالات قديمة، في ظل تكرار الانقطاعات ومحدودية التمويل المخصص للتحديث. كما أشارت تقارير سابقة إلى أن أعطال الشبكة ليست جديدة، وأن الانتقال إلى الألياف الضوئية لم يخلُ من تحديات تشغيلية.

وتكشف الأزمة أن البنية التحتية الرقمية باتت عنصراً حاسماً في استمرارية قطاع الطيران، وأن كفاءة المطارات والطائرات لا تكفي وحدها لضمان انتظام الحركة إذا كانت شبكات الاتصالات التي تربطها بمراكز المراقبة عرضة للأعطال. فخلل تقني في موقع بعيد، أو خطأ خلال عملية تحديث، يمكن أن يتحول خلال دقائق إلى اضطراب واسع يطال شركات الطيران والمسافرين وسلاسل النقل، ويترتب عليه إلغاء آلاف الرحلات وتأخيرات تمتد آثارها إلى أيام.