طالب طيران يواجه أول اختبار منفرد.. وفرق موسيقية تحول رحلة جوية إلى حفل مرتجل



بينما كان طالب طيران يخوض أول رحلة منفردة له عبر البلاد، تلقى من مراقبة الحركة الجوية تعليمات لم تكن ضمن حساباته؛ العودة إلى المطار والهبوط فوراً، بعدما فرضت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وقفاً للرحلات المغادرة في أنحاء البلاد بسبب عطل في شبكة الاتصالات.

وفي لحظة عكست حجم الارتباك الذي خيّم على الأجواء الأمريكية، لم يتردد الطيار الشاب في مصارحة المراقبة الجوية بمخاوفه، قائلاً: «سيدتي، أنا طالب طيران. بصراحة، هذه أول مرة أقوم فيها برحلة منفردة عبر البلاد، ولا أعرف ماذا أفعل».

وكان الطالب قد أقلع من مطار هيكس قرب مدينة فورت وورث في ولاية تكساس، قبل أن تبدأ المراقبة الجوية توجيهه بهدوء للعودة، مع إرشاده إلى تجنب الطائرات الأخرى في المنطقة، وبينها طائرتا هليكوبتر. ومع اقترابه من المطار، طلب الطمأنينة بشأن سلامة الهبوط، مستفسراً: «هل هناك أي خطب في هيكس؟».

وجاءه الرد مطمئناً بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، لتواصل المراقبة الجوية توجيهه خلال الاقتراب من المدرج، قبل أن تهبط طائرته بسلام بعد دقائق، وفقاً لبيانات خدمة «فلايت أوير» لتتبع الرحلات.

ولم تكن هذه الواقعة سوى واحدة من صور الارتباك التي شهدتها حركة الطيران الأمريكية، بعدما أدى تعطل شبكة الاتصالات إلى إصدار قرار بوقف الرحلات المغادرة على مستوى البلاد لأكثر من أربع ساعات، بعد ظهر الجمعة، في وقت كانت فيه نحو 4 آلاف طائرة تحلق في الأجواء. ورغم عمل مراقبي الحركة الجوية بقدرات محدودة في أنظمة الرادار والاتصالات، هبطت الطائرات الموجودة في الجو بسلام.

وكان هذا أول توقف شامل لحركة الطيران الأمريكية منذ يناير 2023، عندما تسبب عطل في أنظمة الكمبيوتر التابعة لإدارة الطيران الاتحادية في تعطيل الحركة الجوية، فيما تعود آخر واقعة مماثلة إلى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

عشرات الآلاف عالقون في المطارات

وعلى الأرض، واجه عشرات الآلاف من المسافرين تداعيات القرار، بعدما تقطعت بهم السبل في صالات المطارات من بوسطن إلى سياتل، ومن نيويورك إلى لوس أنجلوس. وامتلأت المطارات بالركاب الذين واجهوا إلغاء الرحلات وطوابير الانتظار الطويلة، فيما سارعت شركات الطيران إلى إعادة ترتيب الحجوزات، بينما اتجه بعض المسافرين إلى استئجار السيارات أو استخدام الحافلات والقطارات بدلاً من مواصلة رحلاتهم جواً.

وامتدت التداعيات إلى الفرق الرياضية، إذ اضطرت فرق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ودوري الهوكي الوطني وفرق جامعية إلى إعادة ترتيب خطط سفرها. وحذرت شركات الطيران من أن خروج الطائرات وأطقم العمل عن مواقعها المعتادة قد ينعكس على جداول الرحلات خلال مطلع الأسبوع، مع استمرار محاولات استعادة انتظام العمليات.

ولا يُتوقع أن تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية قبل وقت متأخر من اليوم الأحد، في ظل الحاجة إلى إعادة توزيع الطائرات والأطقم ومعالجة آثار الإلغاءات والتأخيرات المتراكمة.

من اضطراب الرحلات إلى حفل موسيقي في الجو

لكن المفارقة أن بعض المسافرين عاشوا تجربة مختلفة تماماً، بعدما تحولت رحلة لشركة «ساوث ويست إيرلاينز» من لوس أنجلوس إلى أورلاندو إلى حفل موسيقي مرتجل على ارتفاع 35 ألف قدم.

فقد تصادف وجود فرق «هوباستانك» و«سيمبل بلان» و«ذا يوزد»، إلى جانب المغنية لولو، على متن الرحلة التي أقلعت قبل إعلان وقف الرحلات على مستوى البلاد، وكانت الفرق الموسيقية في طريقها للمشاركة في جولة «فانس ووربد».

ومع انتشار أنباء القرار، قرر الموسيقيون تحويل أجواء الرحلة إلى مناسبة استثنائية، مستخدمين الميكروفونات ومكبرات الصوت التي أحضروها معهم، وبثوا الموسيقى عبر نظام النداءات الداخلية للطائرة، وسط تفاعل الركاب، وفقاً لمقاطع فيديو وروايات نُشرت على الإنترنت.

وكتبت المغنية لولو لاحقاً أن الركاب الذين كانوا يستخدمون خدمة الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة علموا، بينما كانوا يحلقون على ارتفاع 35 ألف قدم، أن حركة الطيران في أنحاء الولايات المتحدة توقفت، في مشهد جمع بين اضطراب واسع في قطاع السفر وتجربة غير مألوفة تحولت إلى حفل موسيقي في السماء.