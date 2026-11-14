أربع ساعات من فوضى الطيران في السماء الأمريكية

تحولت أربع ساعات من الاضطراب في حركة الطيران الأمريكية إلى اختبار صعب لقدرة منظومة النقل الجوي على التعامل مع الأزمات المفاجئة، بعدما واجهت شركات الطيران والمطارات والمسافرون حالة من الارتباك التشغيلي، أعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن جاهزية البنية التحتية للملاحة الجوية، وكفاءة أنظمة إدارة الحركة، ومدى قدرة القطاع على احتواء الأعطال قبل تحولها إلى اضطرابات واسعة النطاق.

فقد عاش قطاع الطيران الأمريكي أزمة استمرت على مدار 4 ساعات و21 دقيقة من توقف إقلاع الرحلات، وبلغ عدد الرحلات الملغاة حتى مساء الجمعة تحو 10 آلاف رحلة، كما بلغ عدد الركاب على الرحلات المقررة 1.5 مليون راكب.

وفي قطاع تقاس فيه الكفاءة بالدقائق، يمكن لاضطراب يستمر أربع ساعات أن يترك تداعيات تمتد إلى بقية اليوم، بل وإلى اليوم التالي، نتيجة الترابط المعقد بين جداول الرحلات وحركة الطائرات وأطقم التشغيل ومواعيد الإقلاع والهبوط.

وتتميز شبكة الطيران الأمريكية بكثافة تشغيلية تجعل أي خلل في أحد مكوناتها الرئيسية قابلاً للانتقال سريعاً إلى مطارات أخرى.

فالطائرة التي تتأخر عن الإقلاع لا تتسبب فقط في تأخير وصول ركابها، وإنما قد تؤثر في الرحلة التالية للطائرة نفسها، وفي جداول عمل الطيارين وأطقم الضيافة، وفي المسافرين الذين ينتظرون رحلات الربط.

وتزداد هذه التعقيدات في المطارات المحورية الكبرى، حيث تعتمد شركات الطيران على تنظيم الرحلات في موجات متتابعة تسمح بانتقال الركاب بين الوجهات خلال فترات زمنية قصيرة.

وعندما تتعرض هذه المنظومة لاضطراب مفاجئ، تصبح استعادة انتظام الحركة عملية أكثر تعقيداً من مجرد معالجة السبب الأولي للأزمة.

خلل تقني يشل الإقلاع

بدأت الأزمة يوم الجمعة 13 نوفمبر، عندما رصدت مراكز مراقبة الحركة الجوية الأمريكية اضطرابات في أنظمة الاتصالات والرادار عند الساعة 3:36 عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبعد دقائق، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قراراً استثنائياً بوقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد، لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية، في إجراء نادر استمر حتى الساعة 8:15 مساءً، أي لأكثر من أربع ساعات.

وأوضح وزير النقل الأمريكي شون دافي أن أجهزة توجيه البيانات ومبدلات الشبكات تعرضت لأحمال زائدة، ما أدى إلى ظهور معلومات غير متسقة في أنظمة الاتصالات والرادار.

وأكد أن السلطات لم تفقد الاتصال أو الرصد بالكامل، وأن آلاف الطائرات الموجودة في الجو تمكنت من الهبوط بسلام.

وبحسب بيانات «فلايت رادار 24» التي نقلتها «رويترز»، اقترب عدد الرحلات الملغاة من 10 آلاف رحلة بحلول الساعة 11:30 مساء الجمعة، بينها أكثر من 2200 رحلة لكل من «دلتا إيرلاينز» و«أمريكان إيرلاينز»، ونحو 1800 رحلة لشركة «يونايتد إيرلاينز».

كما كشفت شركة «سيريوم» لتحليلات الطيران أن 827 رحلة حُولت عن مساراتها حتى الساعة 7:05 مساءً، منها 670 رحلة عادت إلى مطارات المغادرة، و157 رحلة توجهت إلى مطارات بديلة.

ولم تتوقف الأزمة عند المطارات الأمريكية، بل امتدت آثارها إلى الرحلات الدولية المرتبطة بالولايات المتحدة، بما فيها رحلات قادمة من أوروبا والمكسيك، مع اضطرار شركات الطيران إلى تعديل جداول التشغيل وإعادة توزيع الطائرات والأطقم.

وتعرض آلاف المسافرين لفترات انتظار طويلة، فيما اضطرت بعض الشركات إلى توفير ترتيبات بديلة للركاب العالقين.

وأظهرت الأزمة أن استئناف الإقلاع لا يعني العودة الفورية إلى التشغيل الطبيعي، إذ تحتاج شركات الطيران إلى إعادة تموضع الطائرات وتوفير الطيارين وأطقم الضيافة، فضلاً عن معالجة الرحلات المتراكمة.

فاتورة اقتصادية مفتوحة

اقتصادياً، تحمل الأزمة تداعيات محتملة على شركات الطيران والمطارات وقطاعات السياحة والخدمات اللوجستية، نتيجة إلغاء الرحلات وتأخر وصول المسافرين والبضائع وارتفاع تكاليف التشغيل.

وانعكست المخاوف على أسهم شركات الطيران الأمريكية في تعاملات ما بعد الإغلاق، إذ تراجعت أسهم «أمريكان إيرلاينز» و«يونايتد» و«دلتا» بنسب تراوحت بين 1% و2%، فيما انخفض سهم «جيت بلو» بنحو 3%.

ولم تصدر حتى الآن حصيلة مالية موثوقة للخسائر الإجمالية، لكن اتساع نطاق الاضطراب يرجح استمرار تكاليفه التشغيلية خلال الأيام التالية.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تقادم أجزاء من منظومة مراقبة الحركة الجوية الأمريكية، التي تعاني مشكلات في المعدات والاتصالات ونقصاً في أعداد المراقبين الجويين.

ودعا وزير النقل إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديث المنظومة، في ظل الحاجة إلى استبدال الأنظمة القديمة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التقنيات الجديدة.

وأكدت السلطات عدم العثور على أدلة تشير إلى هجوم إلكتروني وراء العطل، مع استمرار التحقيقات الفنية.

وبينما عادت حركة الإقلاع تدريجياً، بقي السؤال الأهم مطروحاً: كيف يمكن لأكبر منظومات الطيران في العالم أن تتجنب تكرار أزمة تقنية توقف آلاف الرحلات خلال ساعات؟.

فالأزمة لم تكشف فقط هشاشة بعض مكونات البنية التحتية، وإنما أظهرت أيضاً أن أربع ساعات من التعطل قد تكون كافية لإرباك شبكة طيران دولية تمتد آثارها إلى ملايين المسافرين ومئات الوجهات حول العالم.