الأرز الخارق.. ماذا فعل الذكاء الاصطناعي بأهم محاصيل العالم؟

في إنجاز علمي قد يفتح آفاقا جديدة لحماية المحاصيل الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، نجح فريق من الباحثين بجامعة ميزوري الأمريكية في تطوير نباتات أرز مقاومة لمرض اللفحة البكتيرية، أحد أخطر الأمراض التي تهدد إنتاج الأرز، خاصة في مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تقنية متقدمة لتحرير الجينات صُممت باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُعرف باسم OpenCRISPR-1، طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Profluent، وجرى تكييفها لاستخدامها في نباتات الأرز، بعد أن سبق اختبارها على الخلايا الحيوانية.

وقاد فريق البحث البروفيسور بينغ يانغ، من كلية الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية بجامعة ميزوري، حيث ركزت الدراسة على فهم التفاعلات الجينية بين نبات الأرز والبكتيريا المسببة لمرض اللفحة، بهدف تحديد آليات يمكن من خلالها تعزيز المقاومة الطبيعية للنبات.

وتتيح تقنية تحرير الجينات إجراء تعديلات دقيقة على الحمض النووي للنباتات، بما يساعد على تحسين صفاتها الوراثية وزيادة قدرتها على مقاومة الأمراض، وتكمن أهمية تقنية OpenCRISPR-1 في كونها مفتوحة المصدر ومتاحة مجانا للأغراض البحثية والتطوير التجاري، ما يمنح المؤسسات البحثية والشركات الزراعية فرصا أوسع لتطوير أصناف محسّنة من المحاصيل.

وأوضح يانغ أن مرض اللفحة البكتيرية يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، نتيجة تأثيره المباشر على كمية إنتاج الأرز وجودته، مشيرا إلى أن فهم التفاعلات الجينية بين النبات ومسببات المرض يمثل خطوة أساسية لتطوير وسائل أكثر فاعلية لتعزيز دفاعاته الطبيعية.

ورغم نجاح التجارب في إنتاج نباتات أرز مقاومة للمرض، فإن النتائج لا تزال في المرحلة المختبرية، إذ يعمل الباحثون على نقل هذه التقنية إلى أصناف الأرز التجارية، تمهيدا لإخضاعها لمزيد من الاختبارات واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة قبل طرحها للاستخدام الزراعي.

ولا تقتصر الآفاق المستقبلية لهذه التقنية على الأرز فحسب، بل يتوقع الباحثون إمكانية الاستفادة منها في تطوير محاصيل أخرى، مثل الذرة وفول الصويا، وتعزيز قدرتها على مقاومة الأمراض والإجهادات البيئية، بما في ذلك الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد يانغ أن هذا التطور يمهد الطريق أمام حلول جينية مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، موضحا أن تطوير محاصيل أكثر قدرة على تحمّل الظروف البيئية الصعبة من شأنه المساهمة في حماية الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته ورفع قدرة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية.

وتعكس هذه الدراسة، المنشورة في 20 مايو 2026 بمجلة aBIOTECH العلمية، تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنيات الهندسة الوراثية، وفتح آفاق جديدة لإنتاج محاصيل أكثر مقاومة للأمراض والظروف البيئية القاسية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي عالميا.