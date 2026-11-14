الصين تحذر من مخاطر إعادة تسعير الأصول العالمية





قال رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وو تشينج، إن أسواق رأس المال العالمية تخضع لجولة جديدة من إعادة تسعير الأصول وإعادة التوازن في وجه التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات.

ودعا وو إلى قدر أكبر من التعاون في مجالي البحث والتنظيم لمواجهة العوامل غير المتوقعة وتعزيز مرونة أسواق رأس المال أمام أحداث غير متوقعة مطلقا وخطر متوقع تماما، بحسب نص كلمة عامة ألقاها ونشرت على الموقع الإلكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية اليوم السبت.

وقال إن هناك حاجة لدراسة أعمق لدورات السوق العالمي والتغييرات في تسعير الأصول ونقل المخاطر عبر الحدود والأسواق والصناعات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف وو أن الصين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الآليات طويلة المدى لإضفاء الاستقرار على أسواق رأس المال الخاصة بها والحد من التقلبات غير المعتادة.

وحث السلطات على النظر في سبل تحسين القواعد الحاكمة للتجارة الكمية وتقليص حصص امتلاك الأسهم و صياغة ترتيبات تنظيمية "عادلة ومعقولة" لخفض التقلبات الناتجة عن سلوك القطيع والتداول قصير الأجل.