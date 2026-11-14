ألمانيا.. إلغاء رحلات جوية إلى أمريكا جراء تداعيات حظر الإقلاع

أُلغيت اليوم بعض الرحلات الجوية المتجهة من فرانكفورت وميونخ إلى الولايات المتحدة، عقب فرض حظر مؤقت على إقلاع الرحلات في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يبدو أن تداعيات ذلك ظلت محدودة على الأقل بالنسبة للمسافرين في مطاري فرانكفورت وميونخ.

وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت - أكبر مطار في ألمانيا - لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه جرى حتى الآن إلغاء أربع رحلات كان من المقرر أن تنطلق اليوم السبت من فرانكفورت إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة: "لكن الوضع يبدو جيدا إلى حد كبير فيما عدا ذلك"، مشيرة إلى أن المطار بذل جهودا كبيرة خلال الليل للتعامل مع الموقف.

وأوضحت أنه قد يحدث بعض التكدس في جدول رحلات اليوم. وكانت ثلاث طائرات من المقرر أن تتجه إلى الولايات المتحدة مساء الجمعة قد حُولت مساراتها وعادت إلى ألمانيا.

كما تم إلغاء أربع رحلات من الولايات المتحدة إلى فرانكفورت، ولذلك لن تتمكن الطائرات الأربع من العودة اليوم من مدينة فرانكفورت إلى الولايات المتحدة، بحسب المتحدثة.

وفي ميونخ، لم تتمكن طائرتان من الإقلاع اليوم في الموعد المقرر إلى مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، إذ لم تتمكنا في وقت سابق من السفر من هناك إلى العاصمة البافارية، حسبما ذكر متحدث باسم المطار.

وللسبب نفسه، جرى إلغاء رحلة إلى هيوستن، بينما من المقرر الإبقاء على جميع الرحلات الأخرى كما هو مخطط لها. ومع ذلك، لا تزال التغييرات ممكنة، خاصة أن بعض الرحلات القادمة من الولايات المتحدة تتعرض للتأخير، بحسب المتحدث.

وكانت جميع الرحلات الجوية من أوروبا إلى الولايات المتحدة عُلقت مؤقتا خلال الليل، استجابة للوضع في الولايات المتحدة، لكن التداعيات المباشرة ظلت محدودة في البداية بسبب حظر الرحلات الليلية في كثير من الأماكن. وفي الصباح الباكر، أزالت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "يوروكونترول" الإشارة إلى حظر الإقلاع من موقعها الإلكتروني، ثم طلبت من شركات الطيران إصدار إشعارات بشأن تأخر الطائرات التي لم تتمكن في البداية من الإقلاع.

وفي الولايات المتحدة، لم يُسمح بإقلاع رحلات الطيران الداخلي لمدة نحو أربع ساعات. وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن السبب في ذلك يرجع إلى عدم استقرار نظامي الاتصالات اللاسلكية والرادار. ومع ذلك، سمح لبعض الطائرات المتجهة إلى وجهات خارجية بالإقلاع، وفقا لوسائل إعلام وشهود عيان.