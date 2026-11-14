المرأة الغامضة.. من هي أليس هوانغ التي هزت عرش إنفيديا؟

تمتعت أليس هوانغ بمسيرة طويلة في القطاع المالي الصيني قبل أن تبرز لاحقا بصفتها مسؤولة تنفيذية ​في السباق العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتعرف أيضا باسم هوانغ لي، وكانت مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركة ميجاسبيد، وهي شركة تكنولوجيا ‌مقرها سنغافورة وكانت شريكا ​تجاريا لإنفيديا في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأسهمت علاقتها التي تردد أنها أقامتها مع جنسن هوانغ في استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا في 12 نوفمبر.

وأفادت عدة وسائل إعلام، منها نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، بأن السلطات الأمريكية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن أليس هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.

وقالت نيويورك تايمز إن وزير الخارجية ماركو روبيو أشرف في ربيع 2026 على إعداد مذكرة سرية تتضمن معلومات مخابراتية تشير إلى أن وزارة أمن الدولة الصينية جندت هوانغ لاستهداف الرئيس التنفيذي لإنفيديا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من أي من المزاعم التي أوردتها نيويورك تايمز، ⁠إلى جانب تقارير إعلامية أخرى، بشأن اشتباه تجسس هوانغ لصالح الصين.

ونفت بكين أن تكون أليس هوانغ جاسوسة. ولم تنجح محاولات رويترز للتواصل مع أليس هوانغ. ولا تربط جنسن هوانغ وأليس هوانغ صلة قرابة.

اشتباه بالتجسس وتصريحات حكومية

ذكرت نيويورك تايمز في العاشر من نوفمبر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أطلع الرئيس دونالد ترامب، على متن الطائرة الرئاسية في طريقه ‌إلى الصين في مايو، على معلومات مخابراتية أمريكية تشير إلى أن جنسن هوانغ كان على علاقة بامرأة يعتقد أنها جاسوسة صينية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإحاطة كانت المرة الثانية على الأقل خلال سبعة أشهر التي يتلقى فيها ترامب تلك المعلومات المخابراتية. ولم يتسن لرويترز تأكيد هذه التحذيرات التي وجهت إلى ‌ترامب.

وقال ترامب في التاسع من نوفمبر إن مكتب التحقيقات الاتحادي ينظر في مزاعم التجسس. وأضاف ‌أن جنسن هوانغ أبلغه بأنه لم يكن على علم بمزاعم التجسس، وقال أيضا إنه لم يكن بحاجة إلى اتخاذ إجراء بناء على المعلومات ‌المخابراتية لدى إطلاعه عليها.

وقال النائب العام الأمريكي تود بلانش في ‌12 نوفمبر إن وزارة العدل لم تتوصل بعد إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة للصين.

وأفادت سي.إن.إن في ذلك اليوم بأن مسؤولي المخابرات الأمريكية ما زالوا يعملون على فهم ​علاقتهما، نقلا عن أشخاص قالوا إن هناك ‌خلافا بشأن قوة الأدلة على تجنيدها للتجسس لصالح ​بكين.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة في 12 نوفمبر ⁠إنها صادرت جواز سفر أليس هوانغ في 2025 خلال التحقيق معها في مخالفات أخرى، منها شراء خوادم صُدرت عبر سنغافورة إلى ماليزيا دون دخولها السوق السنغافورية. وقالت الوزارة إنه لا توجد أدلة كافية لإثبات ارتكاب أليس هوانغ أي مخالفات.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية أيضا إنها تلقت مساعدة "محدودة" من الولايات المتحدة في ​تحقيق بدأ في 2025 بشأن بيانات كاذبة ⁠في شراء الخوادم ومخالفات أخرى ذات ⁠صلة. وأضافت الوزارة أن أليس هوانغ غادرت البلاد في فبراير شباط ومُنعت من العودة إليها عقب التحقيق السنغافوري.

علاقتها بجنسن هوانغ

ذكرت فاينانشال تايمز في السادس من نوفمبر أن أليس هوانغ أقامت علاقة مع جنسن هوانغ. وفي الثامن من نوفمبر، أصدر جنسن هوانغ بيانا أقر فيه بعلاقة ⁠خارج إطار الزواج، من دون أن يسمي أليس هوانغ في البيان.

وتحققت رويترز من صور تجمع جنسن هوانغ وأليس هوانغ في عدة مناسبات مختلفة على مدى أكثر من عامين، ويعود أقدمها إلى ديسمبر 2023.

* دورها في ميجاسبيد

أصبحت هوانغ المساهم المسيطر في شركة ميجاسبيد إنترناشونال للحوسبة السحابية، ومقرها سنغافورة، في مارس 2023، وفقا لمجموعة الأبحاث سي4إيه.دي.إس التي مقرها واشنطن، والتي راجعت سجلات الشركات.

وذكرت نيويورك تايمز في أكتوبر 2025 أن الشركة كانت محل تحقيق أمريكي بشأن ما إذا كانت تساعد عملاء صينيين في الحصول على رقائق متطورة من إنفيديا تخضع لضوابط التصدير ‌التي تفرضها واشنطن. ونفت الصين هذا الاتهام، ولم يصدر أي قرار علني بأن ميجاسبيد انتهكت القواعد.

وأفاد موقع ذي إنفورميشن الأسبوع الماضي بأن صلات جنسن هوانغ بأليس هوانغ سهلت مبيعات رقائق إنفيديا ​إلى الصين بما لا يقل عن 7.5 مليارات دولار.

وقالت ميجاسبيد في 12 نوفمبر إنها تعاونت مع عمليات التحري الأمريكية.

مناصب في الشركات

عملت أليس هوانغ سابقا في الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمارات، وفقا لسجلات قطاع الصناديق الصينية وملف شخصي مفهرس في قاعدة بيانات الصناديق الخاصة سيمووانغ، التي أوردت أيضا أنها عملت في وقت سابق بالصحافة التلفزيونية. وشغلت كذلك مناصب رفيعة في شركة شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمارات، وهي شركة استثمار صينية.

وتشير سجلات مالية وإفصاحات شركات ومواد ​خاصة بالشركة اطلعت عليها رويترز إلى أنها شغلت مناصب ‌عليا في شركة استثمار مقرها شنغهاي قبل عملها في ميجاسبيد.