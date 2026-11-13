وزير الخزانة الأمريكي: لا داعي لرفع أسعار الفائدة بسبب أزمة الطاقة

قال وزير الخزانة الأمريكي ​سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن على مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) أن يتحلى بالمرونة، وألا يرفع أسعار الفائدة بسبب «أزمة إمدادات الطاقة» المرتبطة بالحرب على إيران.

وقال في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي «أعتقد أن من الضروري أن يفهم مجلس الاحتياطي الاتحادي أن هذه أزمة ⁠في إمدادات الطاقة»، لكن الاقتصاد الأمريكي الأساسي قوي جداً.

وأضاف «بالتالي أعتقد أن رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط في ظل أزمة إمدادات الطاقة، في الوقت الذي ‌تنحسر فيه هذه الأزمة، هو أمر يستند إلى أرقام مضللة جداً».

وأضاف «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، ‌وألا ينظر إلى المرآة الخلفية».

وعزز تقرير الوظائف ‌الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، ‌مبررات مواصلة مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي رفع أسعار الفائدة، بعدما فقدت هذه التوقعات بعض زخمها وسط ​موجة بيع في ‌سوق الأسهم عقب ​انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ⁠الأمريكي ومخاوف متزايدة من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى تقويض الاقتصاد.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي ​على ⁠أسعار الفائدة دون ⁠تغيير الشهر الماضي، وقال رئيس المجلس كيفن وورش، إن صانعي السياسة النقدية سيتابعون البيانات لمساعدتهم في تقرير ⁠ما إذا كانت هناك حاجة إلى مواصلة التشديد النقدي.

وقال بيسنت «لن أملي على المجلس ما الذي يجب أن يفعله. سأقول فقط إن عليه أن يكون منفتح الذهن».

وأشار إلى أن المجلس خفض أسعار ‌الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف «أما التحول الآن نحو ​تشديد السياسة النقدية لمجرد أزمة في إمدادات الطاقة، وبصورة حادة، فليس أمراً كنت سأفعله لو كنت عضواً في الاحتياطي الاتحادي، لكنني لست عضواً فيه».